Jeff Bezos 165 millió dollárért vett magának kéglit Beverly Hillsben

Hosszú keresgélés után megtalálta álmai Beverly Hills-i otthonát Jeff Bezos, a világ egyik leggazdagabb embere, az Amazon alapítója, akinek a vagyonát 131 milliárd dollárra becsülik.

Nem aprózta el: 165 millió dollárt adott egy kilenc holdas telken álló 1360 négyzetméteres házért, illetve a hozzá tartozó vendégházakért, medencéért, kilenc lyukú golfpályáért és a saját benzínkúttal és javítóműhyellel is felszerelt garázsért.

A kisebb kastélynak is beillő házat a harmincas években Jack Warner, a Warner Bros Studios néhai elnöke építtette a harmincas években. Az udvarház padlója állítólag az, amin Napoleon Bonaparte egykor megkérte neje, Josephine kezét.

A ház nem először dönt ingatlanpiaci rekordokat. 1990-ben David Geffen 47,5 millió dollárt adott érte, amiből 11 milliót gyorsan vissza is szerzett, amikor elárverezte az udvarház szerinte túl múzeumszagú bútorait. (Via The Guardian)