Simonka György betoppant Hadházy Ákos korrupcióinfójára

Az orosházi DK meghívására péntek délután Hadházy Ákos a Békés megyei korrupciós ügyekről beszél, amikor váratlanul a sztorik főszereplője, a költségvetési csalással vádolt Simonka György is megjelent a teremben. A fideszes képviselő azt mondta, mivel az ő arcképével hirdették a rendezvényt, gondolta, reagál az elhangzottakra.

A néha egészen szórakoztató vitát az Oroscafe is rögzítette:

Simonka nagyjából minden szóba hozott pályázatról elmondta, hogy szabályosan zajlott, és csak Hadházy ferdít. Előkerült az autómosó ügye, amire Simonka egyik rokonának cége nyert 70 millió forintot, de az végül a pályázatban megjelölt Tótkomlós helyett a jóval nagyobb forgalmú Orosháza főútja mellett épült meg. A fideszes képviselő szerint kaptak engedélyt a helyszínváltoztatásra, egyébként meg „az orosháziak nagy örömére Orosházán is működik egy autómosó”. Majd felhozta, hogy Hadházy rendelője előtt is áll egy uniós tábla. Hadházy tisztázta, hogy a pénzt nem ő nyerte. Erre Simonka arra terelte a szót, hogy a szekszárdiak szerint számla nélkül olcsóbban heréli a macskákat.

Szóba került egy másik pályázat is, amin a Kodolányi János Főiskola a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványt bízta meg kutató-fejlesztő munkára. Simonka itt levezette, hogy mindennel elszámoltak, és egyébként sem volt másik pályázó a térségben, tehát nem szorítottak ki senkit.

Simonka elmondta azt is, hogy beidéztette Hadházyt tanúnak a tárgyalására, így ott majd „köti az igazmondási kötelezettség”. Szerinte a mostani rendezvény arról szólt, hogy Hadházy ezt akarta megúszni. „De bátran megállok egyenes gerinccel a bíróság előtt is, ahol egyébként még fog ön is ülni a vádlottak padján, remélem. Nem tudom, nem állítom, de ha megtörténhetett velem az, ami megtörtént, akkor önnel is megtörténhet” - mondta Simonka Hadházynak, aki később megkapta azt is, hogy tulajdonképpen csak meg akarja akasztani a dél-békési fejlesztéseket, mert egy „gazdasági-politikai háttérhatalomnak a lobbistája”.

A vita után Simonka a Facebook-oldalára azt írta:

„Amíg élek, harcolni fogok a Dél-Békésnek járó forrásokért és lehetőségekért.”