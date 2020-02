Visszalépett az egyik független jelölt Dunaújvárosban

Vasárnapi időközi országgyűlési képviselő-választást tartanak a városban, most a nyilvántartásba vett hét képviselőjelölt egyike, a független Törökné Juhász Ilona jelentette be, hogy visszalép. A jelölt írásban jelezte a bizottságnak szándékát, amit a helyi választási bizottság elfogadott. A választási eljárásról szóló törvény értelmében Törökné Juhász Ilona nevét törlik a nyilvántartásból és az egyéni szavazólapokról is - írja az Index.

A vasárnapi választáson értelemszerűen így hat jelölt lesz. A szavazólapokon – sorsolás alapján – a következő sorrendben szerepelnek a jelöltek: Árgyelán János (Mi Hazánk), Medveczki Zoltán (Zöldek), Sürü Renáta (független), Kálló Gergely (Jobbik-DK-LMP-MSZP-Momentum-PM), Borbély József (Tempo Párt), Molnár Tibor (független). Utóbbi a Fidesz támogatásával indul, ezt még január elején Dorkota Lajos, a nagyobbik kormánypárt választókerületi elnöke jelentette be.

Hivatalosan nincs fideszes jelölt.