Csodálatos tavaszunk van, jó reggelt!

Jó reggelt kívánok, ma napközben akár 18 fok is lehet, és még a nap is sütni fog. Az Országos Meteorológiai Szolgálat megfogalmazásában folytatódik a meleg légtömegek beáramlása a Kárpát-Medencébe, így hétfőn is folytatódik a szokatlanul enyhe idő. És hát tényleg, Zala megyében a mérések szerint már most hajnalban 8-10 fok van. Délelőtt a teljes Dunántúl felzárkózik, és ugyan az ország északkeleti, keleti vidékein ekkor még csak 6-8 fok lesz, délutánra már ott is két számjegyű hőmérsékleteket jeleznek előre.

A leghidegebb, északi részeken 10-12, délkeleten 14-15, délnyugaton akár 18 fok is lehet. Arrafele időnként megerősödhet a déli, délnyugati szél.