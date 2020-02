Fegyveres rablók csaptak le Hongkongban egy vécépapír-szállítmányra

Fegyveresek raboltak el több száz guriga vécépapírt Hongkongban, ahol a koronavírus-járvány miatti pánikban az emberek nagy felhalmozásba kezdtek, így egyre több alapvető termékből van hiány.

Az egyik slágertermék a vécépapír, bár a helyi kormány állítja, hogy a járvány egyelőre nem befolyásolja az ellátást. Mégis, a szupermarketekben nem győzik újratölteni a készleteket, így gyakran alakulnak ki hosszú sorok az üresen tátongó polcoknál.

Vécépapír mellett rizsből és tésztafélékből, illetve kézfertőtlenítőből és más tisztálkodási eszközökből is hiány van már.

A rendőrség most három fegyveres bűnözőt keres, akik hétfő hajnalban egy szupermarket előtt tartóztattak fel egy vécépapírt szállító teherautót Mong Kokban. Ez a kerület a triádok, a helyi bűnbandák egyik hagyományos központja. "A kiszállítót három, késekkel hadonászó férfi tartóztatta fel, akik aztán ezer hongongi dollár (kb. 40000 forint) értékű vécépapírral távoztak" - mondta a hongkongi rendőrség szóvivője.

Hongkongban nagy aggodalommal figyelik a koronavírus-járványt, amit történelmi tapasztalataik indokolnak is. 2003-ban 299 hongkongi vesztette életét a SARS-járványban, amely ugyan Kínában tört ki, de a kínai hatóságok addig-addig titkolóztak, míg Hongkongra is átterjedt. Most tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a tavalyi, fél éven át tartó tiltakozási hullám és az arra adott erőszakos hatósági válasz után történelmi mélyponton van a bizalom a hongkongi vezetéssel szemben. (Via The Guardian)