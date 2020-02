Hat éve nem látott tempóban zsugorodott a japán gazdaság 2019 végén

Japán vásárlók rohama 2019. szeptember 30-án, egy nappal az áfaemelés előtt. A legfrissebb adatok szerint 2,9 százalékkal esett vissza a fogyasztás 2019 utolsó negyedévében, nagyban hozzájárulva a GDP éves szintre vetítve 6,3 százalékos visszaeséséhez. Fotó: Atsushi Taketazu/The Yomiuri Shimbun

2014 óta nem tapasztalt mértékben zsugorodott 2019 utolsó negyedévében Japán gazdasága. Éves szintre vetítve 2019 októbere és decembere között 6,3 százalékkal esett vissza az ország GDP-je.

Ez különösen rossz hír most, amikor attól tartanak, hogy a koronavírus okozta járvány tovább lassíthatja a gazdaságot 2020 első negyedévében.

A visszaesésnek elsősorban belső okai vannak: a fogyasztás 2,9 százalékkal, a tőkebefektetések 3,7 százalékkal csökkentek. Előbbinek oka lehet, hogy októberben 8-ról 10 százalékra emelték az áfát, és abban a hónapban tájfun is pusztított az országban. 2014-ben amúgy szintén az áfaemelés okozott még ennél is nagyobb, éves szinten 7,4 százalékos visszaesést az év harmadik negyedévében. (Via BBC)