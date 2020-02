Száznál is több agyonvert kutya tetemét ásták el a Hajdúsámson melletti erdőben

Több száz állati maradvány ástak el azokban a Hajdúsámson melletti gödrökben, amiket a Speciális Állatmentő Egység, az Állatvédőrség és a Debreciner újságírója fedezett fel egy erdős területen. A lap beszámolója szerint a környéken szinte mindenhol koponyákat és más csontokat lehetett szétszórtan találni.

Miután egyre több csont került elő, a rendőröket is kihívták, akik bűnügyi szemlét tartottak. A frissebb tetemek vizsgálatakor kiderült, hogy

a kutyákat olyan erővel ütötték fejbe, amitől elpusztultak, vagy csak eszméletüket vesztették, majd az elföldelés után haltak meg. De találtak olyan fojtóra hurkolt póráz jellegű anyagdarabot is, amin még ott voltak a kutya maradványai. Valószínűleg ezzel foghatták, miközben agyonverték.

A Debreciner beszámolója szerint a tetemek kihantolásakor rengeteg vér volt a fülükben, orrnyílásaikban és néhánynál a szájukban is. A kiásott zsákokban pedig kölyökkutyák is voltak. A friss gödörben tíz körüli egész tetemet találtak, a többi már bomlásnak indult, ezért azokat a testeket nem tudták kihantolni. Kutyatetemeken kívül macskák is voltak a homokrétegek alatt.

Schreiter Katalin, az Országos Állatvédőrség Alapítvány munkatársa a lapnak azt mondta, hogy a hatóságok szerint ez egy önkormányzati terület, de állítólag a helyi hivatalban senki nem tudott ezeknek a gödröknek a létezéséről. A tetemektől alig 150 méterre található a Hajdúsámsoni Vadásztársaság dögkútja is, de a vadásztársaság elnöke szintén azt mondta, hogy nem tudott a gödrökről.

Hivatalosan tilos ilyen gödrökben tárolni, gyűjteni tetemeket, a település szerződése szerint a gyepmesteri telepekről a tetemeket fehérjefeldolgozóba kellene vinni.