Egy német nagymama legóból épít rámpákat a kerekesszékeseknek

Egy kerekesszékes nagymama szalonok és kávézók elé színes legóból épít rámpákat a németországi Hanau városában, hogy ezzel felhívja a figyelmet az akadálymentesítés fontosságára, írja a Reuters.

A 62 éves nő, Rita Ebel még 25 évvel ezelőtt került kerekesszékbe egy autóbaleset miatt, ezért gyakran szembesül azzal a problémával, hogy a magas küszöbök és padkák miatt nem tud bejutni bizonyos helyekre. Ebben egyébként Magyarországon is elég rosszul állunk.

„Számomra ez arról szól, hogy megpróbáljuk egy kicsit érzékenyíteni a világot az akadálymentes közlekedésre" - mondja Rita.

A rámpák építésében a férje is segédkezik, naponta akár 2-3 órát is eltöltenek legózással, egy-egy rámpa pedig több száz színes építőelemet is tartalmaz. Az építőelemeket családoktól szerzik be, akik adományként adják a már nem használt játékot.



„Senki nem halad el úgy a legórámpa mellett, hogy ne nézné meg. Legyen szó gyerekekről, akik megpróbálnak kiszedni egy-egy építőelemet vagy felnőttekről, akik előkapják a mobiltelefonukat és képet csinálnak” - meséli Rita.



Ezt az egyik szalon tulajdonosa is meg tudja erősíteni, aki szerint remek az ötlet, mindenki vidámabb lesz, amikor meglátja a legórámpát.

A nagyi ötlete már külföldön is kezd hódítani, küldött néhány készítményt Ausztriába és Svájcba is, de már Spanyolországból és az USA-ból is érdeklődtek.