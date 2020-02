Február legvégén békét köthet az USA a tálibokkal

Február 29-én békeszerződést tervez aláírni a tálibokkal az Egyesült Államok, jelentette a Washington Post Mike Pompeo külügyminiszterre hivatkozva. Ennek persze feltétele, hogy addig kitartson a szombaton kezdődő tűzszünet, amitől az erőszakos cselekményének számának csökkenését várják.

Hivatalosan amúgy nem tűzszünetnek hívják a szombaton kezdődő időszakot, mert az USA fenntartotta magának a jogot terrorellenes műveletei folytatására. De abban megegyeztek, hogy minden, egymás ellen tervezett offenzívát felfüggesztenek.

"Az amerikai tárgyalók egyetértésre jutottak Dohában a Talibánnal az erőszak számottevő és országos csökkentéséről Afganisztánban" - jelentette be pénteki közleményében Mike Pompeo a katari fővárosban zajló amerikai-tálib egyeztetésekre utalva. "Ennek sikeres végrehajtása esetén aláírhatjuk az amerikai-tálib megállapodást. Arra készülünk, hogy február 29-én aláírjuk az egyezményt" - közölte.

A Talibán közleménye szerint "mindkét fél a megfelelő biztonsági helyzet előállításán fog dolgozni az aláírás dátuma előtt". Az egyezménynek fogolycsere is része lesz. Az amerikaiakkal kötött egyezmény után a tálibok és az afgán kormány között is tárgyalások kezdődnek majd.

Zalmay Hhalilzad, az amerikaiak főtárgyalója "óvatos optimizmusról" beszélt, mert szerinte Afganisztánon kívül és belül is vannak csoportok, amik belerondíthatnak a dologba, mert nem áll érdeküben a békekötés. (Via The Washington Post)