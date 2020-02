Feljelentették az új horvát elnök beiktatásán a himnuszt éneklő horvát énekesnőt

Egy felháborodott állampolgár feljelentette Josipa Lisac énekesnőt, aki az új horvát elnök, Zoran Milanović beiktatásán Zvjezdan Ružić jazz-zongorista kíséretében valóban saját értelmezésben, nem a hivatalos változatban adta elő az ország nemzeti himnuszát.

Lisac, aki 53 éves karrierje során több tucat díjat nyert már, ismert egyéni öltözködési és előadói stílusáról.

Boško Županović üzletembert annyira felháborította az amerikai stílusú himnuszéneklés, hogy büntetőfeljelentést tett. Szerinte Lisac direkt "gúnyos intonációkat" használt, hogy nevetségessé tegye az országot. "Nem akarok sajtófigyelmet. Azért vettem a fáradságot a feljelentés megírására, mert állampolgári kötelességemnek tekintettem" - nyilatkozta az Index.hr hírszájtnak.

A horvát lemezkiadók és a zenészek szövetsége közös közleményben utasította vissza a vádat, amely szerintük "nincs tekintettel a művészi szabadságra", és "további jele annak, hogy olyan társadalomban élünk, ahol az alapvető emberi és kulturális értékek is megkérdőjeleződnek". Azt is közölték, hogy a 70 éves művésznő nem kíván nyilvánosan reagálni az őt ért vádakra. (Via BBC)