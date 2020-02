Ifj. Donald Trump engedélyt kapott medveölésre

Donald Trump Jr. megkapta az engedélyt, hogy Alaszka észak-nyugati csücskében, a Bering-szoros partján levő Nome város környékén grizzlykre vadásszon. Az ifjabb Trump egyike volt annak a mindössze három embernek, aki pályázott a 27 medveölési engedély egyikére, amit nem helyi lakosoknak adnak ki.

Általában többen szoktak pályázni, mint ahány ilyen engedélyt kiadnak, ezért hagyományosan lottóval döntik el, hogy ki kapja. Most erre nem volt szükség.

Az ifjabbik Trumpnak összesen 1160 dollárjába (~360 ezer forintjába) került a medveölési engedély. Az elnök legidősebb fia lelkes vadász, már több vadásztúrája is volt Alaszkában és Kanadában. (Via The Guardian)