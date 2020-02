Őrizetbe vették az amerikai nőt, akinek két gyereke bizarr körülmények között tűnt el

Az amerikai hatóságok Hawaiin őrizetbe vették a 46 éves Lori Daybellt. Daybell novemberben szökött Hawaiira Idahóból egy nappal azután, hogy a hatóságok gyermekei, a hétéves Joshua Vallow és a 17 éves Tylee Ryan hollétéről érdeklődtek nála.

Lori Daybell Fotó: Kauai PD - közkincs

Daybell csak augusztus óta élt Idahóban, Arizonából költözött oda férje, Charles Vallow halála után. Vallow-t Daybell fivére, Alex Cox lőtte agyon, állítása szerint önvédelemből. Azóta már ő is halott, decemberben ismeretlen okból vesztette életét, írja a BBC.

Daybellre novemberben egyik gyermeke nagyszülei küldték rá a hatóságokat. Mint később kiderült, a két gyermeket már szeptember óta nem látta senki.

A hatóságok tájékoztatása szerint Daybell félrevezető válaszokat adott a kérdéseikre, gyerekei hollétéről meg egyenesen hazudott, még létezésüket is tagadta. Másnap pedig elhagyta Idahót. A hatóságok ezután átvizsgálták egy otthonához közeli raktárat, ahol olyan ruhákat és játékokat találtak, amelyek minden jel szerint a gyerekeié voltak.

Joshua Vallow (b) és Tylee Ryan, Lori Daybell gyermekei. Anyjuk a rendőrségnek még a létezésüket is tagadta. Fotó: Police handout - közkincs

Daybell néhai férje szerint egy apokaliptikus szektához tartozott. Charles Vallow válókeresetet is benyújtott ellene, az iratokban azt állította, hogy Daybell hite szerint Isten küldötte, őt pedig gyilkossággal fenyegette, ha akadályozná tervei megvalósításában. Az iratok szerint Daybell azt állította, hogy "egy angyal fog segíteni [férje] holteste eltüntetésében".

Vallow halála után Daybell újraházasodott, Chad Daybell felesége lett. Daybell több, lazán a mormon tanításokon alapuló apokaliptikus regény szerzője, ugyanannak a szektaságát tagadó apokaliptikus szektának, a Preparin A People-nek a tagjai.

Chad Daybell neje két héttel Chad és Lori házassága előtt hunyt el. Halálát akkor természetesnek minősítették, de Chad hirtelen újraházasodása gyanút ébresztett bennük, és elrendelték a holtest exhumálását.

Daybell ellen, akit ötmillió dolláros jutalom fejében köröztek, Idahóban már az eddigiek alapján is vádat emeltek, melyekért akár 14 év börtönre is ítélhetik. (Via BBC)