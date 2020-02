A Párbeszéd szerint a kormány megnyomorítja az önkormányzatokat

"Megnyomorítja" a kormány az önkormányzatokat a helyi iparűzési adó (hipa) átalakításával, jelentette ki keddi, budapesti sajtótájékoztatóján Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd parlamenti képviselője. Mint mondta, az átalakítással a kormány a fővárosi önkormányzattól évi negyvenmilliárd, a többi magyar önkormányzattól évi százmilliárd forint forrást von el.

Kocsis-Cake szerint további forráselvonás, hogy a kiemelt állami beruházások során ingyenessé teszik a közterület-használatot.

A sajtótájékoztatón más témák is szóba kerültek az újságírók kérdései alapján. Kocsis-Cake így azt is elmondhatta, hogy pártja támogatja az ügynökakták nyilvánosságáról szóló javaslatot, amit a Fidesz ezidáig minden alkalommal leszavazott. Emellett arról is beszélt, hogy a Párbeszéd már 2013 óta a teljes ellenzéki együttműködést szorgalmazza. Pártok összeolvadásáról azonban szerinte nem érdemes beszélni. (MTI)