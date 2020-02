Jönnek-mennek a frontok:

a keddi 18 fok után csütörtökről péntekre virradóra havazhat, írja az időkép.

Az előrejelzés szerint főleg ország északkeleti felén hullhat havas eső és hó is péntek hajnalban. A Börzsöny, Mátra és Bükk csúcsain 5 centinél is több hó hullhat az időkép szerint, és ez meg is maradhat, máshol inkább olvadni fog az 1-2 fokos hőmérsékletnek köszönhetően.