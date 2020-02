"Ebből még baj lehet", üzente az amerikaiaknak a járványügyi központ

Az amerikaiaknak fel kell készülniük arra, hogy a koronavírus az Egyesült Államokban is terjedni kezd, közölte kedden a CDC, az amerikai járványügyi központ. "Nem az a kérdés, hogy bekövetkezik-e, sokkal inkább az, hogy mikor" - mondta Nancy Messonnier, a Nemzeti Immunizációs és Légzőszervi Betegség Központ igazgatója.

Alex Azar (b) egészségügyi miniszter és Nancy Messonnier (középen) keddi sajtótájékoztatójukon azt mondták, csak az a kérdés, hogy mikor éri el a koronavírus-járvány az Egyesült Államokat. Fotó: Samuel Corum/AFP

Mint mondta, sem neki, sem a közegészségügyi hivatalnokoknak nincs sejtésök arról, hogy a járvány enyhe vagy súlyos lesz, de abban biztosak, hogy lesz, és az amerikaiaknak fel kell készülniük rá, hogy ez komoly zavarokat okoz majd a mindennapjaikban. "Készüljenek úgy, hogy ebből még baj lehet" - mondta.

Az amerikai egészségügyi Miniszter, Alex M. Azar II hasonlóan pesszimista volt keddi szenátusi bizottsági meghallgatásán. "Ez példa nélküli, jó eséllyel nagyon súlyos kihívás globálisan" - mondta. Tájékoztatása szerint a szövetségi és helyi egészségügyi hivataloknak akár 300 millió maszkot is be kell szerezniük, illetve plusz lélegeztetőgépekre is szükség lesz a kórházakban, hogy felkészülten várják a járvány kirobbanását.

"Nem tudjuk hermetikusan elzárni az országot a vírus elől. Realistának kell lennünk e tekintetben" - mondta Azar.

Az Indiában tartózkodó Donald Trump a szakemberekkel szemben nagyon is magabiztos. Szerinte az egyesült államok "nagyon is képes" megvédeni magát a járvány terjedésétől. "Szerintem ez a helyzet lassan megoldja magát" - mondta sajtótájékoztatóján. (Via The New York Times)