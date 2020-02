Megrázta a világ tőzsdéit a koronavírusjárvány-pánik

2018 decembere óta nem tapasztalt, negyedik napja tartó zuhanásban van az amerikai értéktőzsde. A Bloomberg jelentése szerint kedden ugyan erősödéssel indult a kereskedés, csak hát napközben az amerikai Járványügyi Központ és az egészségügyi minisztérium is arra figyelmeztetett, hogy valójában nem az a kérdés, hogy lesz-e koronavírus-járvány az USA-ban, hanem csak az, hogy mikor fog kirobbanni.

Ezután általános zuhanás kezdődött, mind a 11 szektor papírjai gyengülni kezdtek. Legnagyobbat az energetikai, a pénzügyi és a materiális papírok estek, de zuhant az állampapírok hozama is, ami recessziós indikátor.

Az európai tőzsdék is mínuszban zártak, az olaj árfolyama pedig a hétfői csaknem négy százalékos esés után tovább csökkent.

Matt Maley, a Miller Tabak & Co befektetési stratégája szerint a mai esés annak a következménye, hogy mára világossá vált, nem csupán túlreagálás volt a hétfői áresés, ami után visszakorrigálnak az árfolyamok. "Amikor ez nyilvánvalóvá vált, a rövid távon befektetők elkezdték eladni a részvényeiket, és a hosszútávú befektetők is visszavonultak. (Via Bloomberg)