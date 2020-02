Innentől csak a tüneteket mutató embereket tesztelik koronavírusra Olaszországban

Angelo Borrelli, az olasz polgári védelmi hatóság vezetőjének friss adatai szerint tizenketten haltak meg, elérte a 400-at a fertőzöttek száma. A halottak továbbra is 70 év körüli vagy ennél sokkal idősebb személyek, akiket más betegség miatt is kezeltek. Kilencen a gócövezetnek számító Lombardia tartományban haltak meg, ketten a második legtöbb fertőzöttet számoló Venetóban, az utolsó beteg pedig a szomszédos Emilia Romagnában halt meg, de a vesztegzáras lombardiai térségből érkezett. A fertőzöttekből is több mint 250-et Lombardiában regisztrálták, ahol 6 kiskorú is megbetegedett, de az állapotuk nem ad okot aggodalomra. A legkisebb beteg egy 4 éves kislány.

Betegeket 10 olasz tartomány jelentett: Lombardián kívül Veneto, Emilia Romagna, Piemont, Liguria, Toszkána, Marche, Trentino, Szicília, Lazio.

Lazióban 3 fertőzött volt: egy Kínából visszatért fiatalember, aki már meggyógyult, és meggyógyult az a kínai turista házaspár is, akiket elsőként január 28-án szállítottak kórházba egy római szállodából.

Toszkánában ketten fertőzöttek, köztük egy Távol-Keletről visszatért olasz férfi.

A szicíliai Palermóból 3 esetet jelentettek, az első fertőzött egy lombardiai turista volt.

Lombardia egyik kórházában egy fertőzött nő gyereket szült, aki tünetmentes.

Angelo Borrelli közölte, hogy a fertőzöttek fele nem szorul kórházi kezelésre, és 5 betegből 4 enyhe tüneteket mutat. Olaszországban január 31-től kb. 3 millió utast ellenőriztek testhőméréssel csak a repülőtereken – mondta.

Az olasz egészségügyi hatóságok bejelentették, hogy módosítják a koronavírus-teszteket: eddig fertőzött személy esetén, mindenkit teszteltek, aki kapcsolatba került vele, de ezentúl csak a tüneteket mutató személyeken végzik el a tesztet, ami az új esetek számának lassulásához vezethet – írja az MTI.

A hatóságok szerint eddig nem egységes és téves kommunikációt követtek, ami felesleges pánikkeltéshez vezetett. Giuseppe Conte miniszterelnök példaként említette az élelmiszerüzletek megrohamozását a gócpontoktól távoli részeken is, ami szerinte teljesen indokolatlan. A kormányfő a hangulat tompítására kérte a sajtót. Szerinte Olaszország bizonyította, hogy tüzetesen ellenőrzi a fertőzés terjedését, és azonnali és „drákói” intézkedésekkel lépett fel. De Conte nem titkolta, hogy a fertőzés azonnali és hosszú távú gazdasági következményeitől tart.

Giuseppe Sala milánói polgármester a városi múzeumok újranyitását kérte a kulturális minisztertől. Lombardia központjában eltörölték a presszók este 6 órai zárásának korábbi elrendelését is. Észak-Olaszországban kb. 4 millió diák nem jár iskolába az oktatás leállítása miatt, a milánói Volta gimnázium igazgatója nyílt levélben kérte a diákokat, olvassanak világirodalmat, ami segít az ilyen nehéz pillanatokban. Egész Olaszországban több mint 7000 koncertet, kulturális eseményt, vásárt, konferenciát mondtak le eddig. A Vatikán lezárta a katakombákat, mivel az ókori földalatti keresztény temetőkben a nedvesség miatt a vírus könnyebben terjedhet.

Conte korábban a fertőzés terjedésének egyik kiindulópontjaként a vesztegzár lombardiai térségében található Codogno kórházát jelölte meg, ahol a miniszterelnök szerint az első koronavírus-tünetekkel jelentkező betegeket nem ellenőrizték időben. Lombardia kormányzója elutasította a vádakat, szerinte a kórházban tiszteletben tartották az előírt protokollt.

Ezzel egy időben az olasz csendőrség közegészségügyért felelős egysége vizsgálatot indított Codogno kórházában. Az eddig közölt információk szerint a kórház a megjelölt 30 óra helyett, ennél lassabban végezte el a koronavírus-tesztet azon az első fertőzötten, aki február 19-én tünetekkel jelentkezett: a 38 éves férfi tucatnyi embert fertőzött meg, többek közt a kórház orvosait és többi betegét. A feltételezések szerint ez az első számú beteg okozta a járvány terjedését a lombardiai vesztegzár területén. A vesztegzár alatti Lodi ügyészsége is vizsgálatot indított.

A beteg nélküli Marche tartomány leállította az oktatást a római kormány tiltakozása ellenére. Idegenforgalmi adatok szerint már 70 százalékot zuhant az olaszországi be- és kiutazási foglalások száma. Az MSC olasz hajózási társaság közölte, hogy egyik óceánjáróját két Karib-szigeti kikötőbe se engedték be. Nello Musumeci szicíliai kormányzó közölte, nem engedi kikötni a migránsokat szállító hajókat a szigeten, csak akkor, ha az érkezők két hetet karanténban töltenek a hajón, leszállás nélkül.

A koronavírus-járvány miatt lemondta olaszországi az edzőtáborát a magyar evezős válogatott is. (MTI)