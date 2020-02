Itt a nagyböjt, Ferenc pápa szerint ideje felhagyni a trollkodással

„Túl sok verbális agresszió, túl sok sértő és káros kifejezés szennyezi be a légkört, amelyben élünk, mindezt pedig felerősíti az internet” - mondta Ferenc pápa hamvazószerdán tartott beszédében, több tízezer katolikus hívő előtt a Szent Péter téren.

„Manapság az emberek úgy sértegetik egymást, mintha csak azt mondanák, jó napot kívánok.” A pápa szerint a most kezdődő, 40 napig tartó nagyböjt arra is jó alkalom, hogy felhagyjunk az ilyesmivel, idézte őt a Reuters, amely hozzátette: az utóbbi években Ferenc pápa is sokszor esett internetes trollkodás áldozatául, például ultrakonzervatív, katolikus oldalaknak köszönhetően.