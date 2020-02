A kormány szerint nincs ok pánikra, sem élelmiszerek felhalmozására

"A kormány megérti az emberek félelmét a koronavírus-fertőzéstől, és az ebből adódó élelmiszer-felhalmozást, de ez a szakértők szerint sem indokolt" - jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára.

"Nincs ok a pánikra, nincs ok a felesleges felvásárlásra" - mondta, hozzátéve, hogy minisztériuma folyamatosan tájékozódik az élelmiszerellátás aktuális és várható helyzetéről. Azt is mondta, hogy a jövőben versenyhivatali eszközökkel lépnek fel a koronavírus-járványt kihasználó, rossz szándékú piaci szereplőkkel szemben. A fogyasztóvédelem pedig már meg is kezdte a tartós élelmiszerek és a kézfertőtlenítők árának vizsgálatát, hogy később kiszűrhessék a tisztességtelen kereskedőket. (Via MTI)