Agybaj: A koronavírus-járvány kitörése óta meredeken zuhannak a Corona sör eladásai

Más-más okból, de Kínában és az Egyesült Államokban is nehéz helyzetbe került a járvány miatt a Corona kukoricasör gyártója.



A márkát az Államokban a Constellation Brands nevű cég gyártja és terjeszti. Nem lehetnek nyugodtak, a CNN friss cikke ugyanis egy olyan felmérést idéz, amiben a megkérdezett amerikai sörfogyasztók 38 százaléka mondta azt, hogy a járvány miatt "semmilyen körülmények között" nem vásárolna Coronát, míg további 14 százalék nem rendelne ilyen nevű sört nyilvános helyen. Egy másik felmérés szerint az amerikai vásárlók Corona-vásárlási hajlandósága kétéves minimumára zuhant.

Bár a cég azt nyilatkozta, hogy továbbra is erősek az amerikai eladásai, a tőzsdei árfolyama csütörtökön az átlagot jócskán meghaladóan, 8 százalékkal zuhant.

A Corona márkát Kínában az Anheuser-Busch gyártja olyan ismert világmárkák mellett, mint a Budweiser, a Stella Artois vagy a Beck's. Bár az év elején a holdújévi ünnepségekre alapozva erős eredményeket vártak, a cég mint most kiderült az Independent cikkéből, az év első két hónapjában 170 millió dolláros bevételkiesést szenvedett el. A cég saját elemzése szerint ez annak köszönhető, hogy az emberek sokkal kevésbé járnak társaságba, renegeteg vendéglátóhely be is zárt, így sok helyen csökkent a sörfogyasztás.

A nevételcsökkenés miatt már csökkentették is a vezérigazgató bónuszát és bejelentették, hogy az elpőzetes számítások szerint az első negyedév végi eredmény minden idők egyik legkomolyabb esését fogja produkálni.