A sokáig Japán partjainál veszteglő, a koronavírus miatt karanténba helyezett Diamond Princess luxushajó egyik utasa, az amerikai Carl Goldman írta meg a Washington Postnak, milyen érzés a fertőzöttek között lenni. A tengerjárót azután vonták karantén alá február 5-én Japán mellett, hogy egy Hongkongban kiszálló utasról kiderült: elkapta a vírust, majd a hajón a fertőzés tovább terjedt. Végül két hét után, február 19-én feloldották a karantént, így az utasok a következő napokban elhagyták a hajót.

"Koronavírusom van, és eddig nem is olyan rossz" - írja a hatvanas éveiben járó Goldman. Saját bevallása szerint nem szokott betegeskedni, eddigi legsúlyosabb betegsége egy hörghurut volt. A koronavírustól - eddig - kevésbé szenved, nincsenek hidegrázásai, nem fájnak a végtagjai. Viszont a mellkasa szorít és időnként köhögőrohamot kap. Azt írja, normális körülmények között ilyen tünetekkel simán bement volna dolgozni.

Goldman a feleségével vett részt a 16 napos hajóúton, és az első tüneteket már csak azután észlelte magán, hogy leengedték őket a Diamond Princessről. Köhögött és fáradt volt, de a körülményekhez képest ezt normálisnak találta. A repülőn elaludt, és amikor felébredt, már láza is volt. Az amerikai utasokat hazaszállító kormánygépen volt egy elkülönített rész azoknak az utasoknak, akik feltételezhetően elkapták a vírust, ott megmérték a lázát, 39,4 volt. Ezután helyet foglalt a műanyagfüggönnyel elválasztott részen, és aludt egészen addig, míg földet nem értek Kaliforniában.

Leszállás után a hatóságok őt és két másik utast továbbszállították Omahába, ahol karanténba kerültek. Goldman azt írja, hordágyon, elég nagy felhajtás közepette vitték a kórházba, amit nem annyira értett, mert simán be tudott volna sétálni a saját lábán is.

A kórházban aztán egy olyan, bekamerázott különszobába került, amit utojára 2014-ben, az Ebola-járvány idején használtak.

Goldmanen rengeteg tesztet végeztek, tetőtől talpig védőruhába öltözött orvosok és nővérek vették körül. A védőruhákat szigetelőszalaggal zárták le, és folyamatosan keringették a levegőt, hogy csökkentsék a fertőzésveszélyt. A férfi szerint olyan volt az egész, mintha Az Androméda törzs egy jelentébe cseppent volna hirtelen. Néhány órával később megérkeztek az eredmények, és bizonyossá vált, hogy koronavírusa van. Később megjöttek a Tokióban végzett vizsgálatok eredményei is, ami alapján egyértelmű lett, hogy - kevéssé meglepő módon - már azelőtt elkapta a vírust, hogy elhagyta volna a hajót.

"Nem igazán ijedtem meg. Azt gondoltam, most legalább 14 napig karanténban lettem volna akkor is, ha nem kapom meg a vírust. Olyan sok utas betegedett meg, köztük az egyik barátom, hogy szinte hozzászoktam a gondolathoz, hogy én is elkaphatom. Viszont a feleségem tesztje negatív lett, és egy másik helyre, néhány háztömbbel arrébb került egy másik karanténba."

Az első napokban infúziót kapott, vitaminokkal tömték. Igazság szerint a kezelése egy jelentős része abból állt, hogy Gatorade-del (izotóniás sportitallal) itatták. Amikor 38 fok fölé ment a láza, kapott egy kis ibuprofént. Tíz nappal később kiengedték a szuperizolált intézményből, és átvitték a felesége mellé. Szomszédos szobákban vannak, és videón csetelnek egymással.

"A legutóbbi, csütörtöki tesztem alapján még mindig koronavírusom van. De mostanra már nincs szükségem különleges orvosi ellátásra. A nővérek naponta kétszer mérik a lázamat és vért vesznek tőlem, mert belementem, hogy részt veszek egy klinikai kutatásban, ami a koronavírus gyógyításához kell. Ha három egymást követő nap negatív lesz a tesztem, hazamehetek."

Goldman azt írja, viszonylag gyorsan elrepültek a napok, tudta használni a laptopját, amennyit így lehetett, még dolgozott is. Sokat sétálgat a szobájában, barátokkal csetel.

"Nézem a híreket is. Szürreális látni, hogy mindenki pánikol egy olyan betegség miatt, ami nekem most van.

Valószínűnek tűnik, hogy a koronavírus el fog terjedni az Egyesült Államokban is, de az nem segít, ha mindenki pánikba esik.

A tapasztalatom alapján mindenkinek azt tanácsolnám, szerezzen be egy jó digitális hőmérőt, csak az érzés kedvéért, hogy megnyugtathassák magukat, ha elkezd folyni az orruk. Én viszonylag szerencsés voltam: a Diamond Princess legalább hat utasa meghalt a vírustól, a 705 utas közül, akik elkapták a betegséget. De a koronavírusnak nem feltétlenül kell rettenetes csapásnak lennie.