Donáth Anna pert nyert az Origo ellen

Jogerősen is helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Ítélőtábla az Origót, mely tavaly augusztus 12-i "Egy fiatal lány állítja: Donáth Anna szexuálisan zaklatta a Sziget Fesztivál után" című cikkében úgy vádolta zaklatással a Momentum politikusát, hogy nem győződött meg a vádak valóságtartamáról.

A Momentum közleményéhez csatolta az Ítélőtábla ítéletét is. Ebből kiderül, hogy az Origo azzal védekezett, hogy csak a Riposzt cikkét szemlézték, az állítások valóságtartamának bizonyítására be is idéztették a Riposzt újságíróját. Ő azonban csak annyit tudott igazolni, hogy személyesen is beszélt a levélíróval, azt nem, hogy bármilyen módon próbált volna meggyőződni a politikussal szembeni vádak valóságtartamáról.

Az ítéletre reagálva Donáth azt közölte, hogy bár a bírósági eljárás és az egész folyamat jogszerű volt, "az igazság közben valahol elveszett", mert igazságról csak akkor beszélhetnénk, ha "többé nem működtet gyűlöletpropagandát az állam a mi pénzünkből".