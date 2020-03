A koronavírus hozhatja el a brit légitársaság csődjét

A brit Sky News és az ITV is arról számolt be szerdán, hogy a brit regionális légitársaságnak, a Flybe-nek elfogyott a pénze, és nem fogják tudni kihúzni a hónap végéig sem. A Flybe hányatott helyzetén a koronavírus ronthatott tovább, miután a vírus terjedése miatt Nagy-Britanniában is visszaesett a repülővel utazók száma.

A Flybe már a koronavírus kitörése előtt is rosszul állt és korábban már 100 millió fontos állami kölcsönt kértek a kormánytól, ugyanakkor a Financial Times épp szerdán írt arról, hogy nem sok esély van arra, hogy megkapják az állami támogatást.

A Flybe Európa egyik legnagyobb regionális közlekedési vállalata, a brit belföldi repülőutak 40 százaléka történik a járataikon, évente kilencmillió utasuk van és kétezer embert foglalkoztatnak.

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto

A légitársaság kimentéséről hónapok óta zajlanak tárgyalások, de a kiszivárgott hírek szerint a vállalat igényei, illetve a kormány által támasztott feltételek között jelentős különbségek húzódnak, ezért várhatóan nem lesz semmi a mentőhitelből.

A támogatásról a döntést február elejére várta mindenki, de a brit kormány körüli folyamatok lassították az egyeztetéseket, ráadásul közben a Flybe számos ingatlanát jelzálog alá rakták, ami tovább bonyolította az állami szerepvállalás kérdését.

A Flybe korábban azzal érvelt a megmentése mellett, hogy 120 útja közül 88 egyetlen másik társaságnál sem érhető el, azaz számos összeköttetés végleg megszűnne, ha nekik végük lenne. A kormányban állítólag épp ezért terveket készítenek, hogy ha esetleg bedőlne a társaság, a legfontosabb kieső útvonalakat más légitársaságok lefedjék.