A koronavírus óta nagyon fogy Camus Pestise a francia könyvesboltokból

A koronavírus érkezésével hirtelen megnőtt az érdeklődés Franciaországban Camus A pestis című regénye iránt. Ez az ábra a Folio kiadó eladási számait mutatja 2019 és 2020 első nyolc hetében, idén január végén volt a csúcs, nagyjából 1700 példánnyal:

A regény - ami egy algériai kisvárosban, Oranban játszódik 1940-ben, egy fiktív pestisjárvány idején - Olaszországban is a hatodik legnépszerűbb könyvnek számít az ibs.it számai szerint, és sokan rendelik az Amazonról is.

Camus 1957-ben fogadja a gratulációkat a Nobel-díjáért Fotó: GODOT/AP

Sőt, Steven Sonderbergh 2011-es, Fertőzés című filmje, ami egy világjárvány pusztítását mutatja be, a kilencedik legnépszerűbb az iTunes listáján. És úgy tűnik, sokan töltik az idejüket vírusfejlesztéssel is, legalábbis ez a feladat a Plague Inc nevű videójátékban, amivel 256 százalékkal többen játszanak a Steamcharts szerint, és első helyen áll az App Store fizetős játékai közt is. (bfmtv.com)