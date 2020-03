Hét hónappal később mutatják be a Nincs idő meghalni című James Bond-filmet

A koronavírus terjedése miatt a 25. James Bond film producerei bejelentették, hogy áprilisról novemberre halasztják a No Time To Die című film bemutatóját, írja a BBC. Ez lesz Daniel Craig utolsó Bond-alakítása.

Fotó: MLADEN ANTONOV/AFP

Becslések szerint a koronavírus amúgy akár 5 milliárd dolláros bevételkiesést is jelenthet a világ filmiparának, mivel a vírus terjedése miatt sorra zárnak be a mozik, illetve ahol nem zárják be a mozikat, ott is kevesebben járnak. Már önmagában a kínai mozipiac leállása hatalmas kiesét jelentetett a forgalmazóknak.

A Hollywood Reporter szerint a James Bond-film csak az első nagyobb bejelentés lehetett, és számos nagyobb produkciónak tolhatják még el a bemutatóját a közeljövőben.

Közben a Sony Pictures Entertainment elővigyázatosságból bezáratta a londoni, a párizsi és a varsói irodáját, a Disney pedig lefújt egy brit gálaműsort.

Nemcsak a filmipar érezte meg a koronavírus terjedését: elmarad többek között a lipcsei és a londoni könyvvásár is, a 17. Velencei Építészeti Biennálé megnyitóját pedig három hónappal, májusról augusztus végére tolják.