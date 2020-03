Kisétált a tornaóráról, és felakasztotta magát egy negyedikes fiú Kozármislenyben

A Szabad Pécs azt írja, szerdán egy negyedikes tanuló a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolában felakasztotta magát, de megmentették az életét, és fizikailag jól van.

A lapnak egy feldúlt szülő mondta el, hogy az elájult gyerek életét az utána szaladó diáktársai menthették meg. A szülő szerdán késő délután észrevette, hogy a negyedikes gyerekével valami nincs rendben, szokatlanul viselkedik. Amikor rákérdezett az okára, a gyerek elsírta magát, és bevallotta, hogy egy osztálytársa aznap az iskolában a tornaóra közben felakasztotta magát. A szülő felhívta néhány szülőtársát, akik közül többen ugyanezt mondták.

A lap szerint a 10-12 év közti fiú a teljes 4. évfolyamnak, tehát négy osztálynak együtt tartott órán vett részt. Itt egy vagy több feladatot nem vagy nem megfelelően sikerült megcsinálnia, és az egyik után azzal ment ki a tornateremből, hogy akkor ő most megy, és öngyilkos lesz. Az öltözőbe ment, ahol tényleg megpróbálta magát felakasztani. Több osztálytársa is utánament, és egy magasabb, erősebb termetű fiúnak fiúnak sikerült megmentenie. Riasztották a mentőket, akik ellátták a fiút, és a megfelelő egészségügyi intézménybe vitték, most mentálhigiénés szakemberek foglalkoznak vele.

Templom Kozármislenyben.

Kozármisleny polgármestere megerősítette a lapnak a történteket. Nehezményezte, hogy az igazgató – aki egyébként önkormányzati képviselő is – a történtekről csak egy nappal később számolt be, és addigra már ő is hallott az esetről, mert több szülő is megkereste. Bíró Károly azt mondta, az iskolaigazgató a maga bevallása szerint csak betartotta a szolgálati utat, és előbb a tankerületet és a minisztériumot értesítette a történtekről, aztán a polgármestert is hívta. De már csak ma, több mint 24 órával a történtek után. Az igazgató arról is tájékoztatta a polgármestert, hogy a helyzethez képest igyekeztek mindent elkövetni a rendezésért, a diákokkal már ma mentálhigiénés és pszichológus szakemberek beszélgettek.

A Szabad Pécs úgy tudja, az iskolaigazgató azt kérte a gyerekektől, hogy ne beszéljenek otthon arról, mi történt. A polgármester azt mondta, kérdezte erről az igazgatót, aki azt válaszolta, ezt így, ilyen formában nem kérte a gyerekektől, csak azt kérte, amíg szakemberek nem érkeznek az iskolába, és nem beszélnek velük, addig – tehát a mai napig – ne beszéljenek a történtekről, lehetőleg senkinek. (Szabad Pécs)