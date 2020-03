Zacskóval a fejükön, nevetőgázas lufik mellett holtan találták Moszkvában az ukrán sakknagymestert és barátnőjét

Egy moszkvai lakásban pénteken holtan találták Sztanyiszlav Bogdanovics 27 éves ukrán sakknagymestert és 18 éves, szintén sakkozó barátnőjét, Alexandra Vernigorát.



Orosz sajtójelentések szerint a két sakkozó halálát fulladás okozta. A körülmények első látásra arra utaltak, hogy a halálukat egy legális drog fogyasztása okozhatta. A fejükre nejlonzacskó volt ugyanis húzva, a padlón pedig nevetőgáz fogyasztására szolgáló lufik hevertek.

A dinitrogén-oxid, ami a habszifonok töltőgáza is, kisebb mennyiségben belélegezve vidám hangulatot, kéjes érzéseket és rövid ideig tartó vizuális hallucinációkat okoz, nagyobb mennyiségben fogyasztva viszont elájul tőle az ember, ezért használják műtéti altatógáznak is.

Gyakran fogyasztják lufiba töltve, majd abból kiengedve vagy kiszívva a gázt, ami igen intenzív, de rövid ideig tartó élményt nyújt.

Bogdanovics, akinek barátnője Moszkvában járt egyetemre, nemrég orosz színekben játszott Ukrajna ellen egy online sakkversenyen, amiért felkerült az ukrán nacionalisták egyik feketelistájára is. Bogdanovics azt nyilatkozta, hogy a mivel most éppen Oroszországban lakik, a házigazdái iránti udvariasságból játszott orosz színekben. (via Marca)