A fia fertőzhette meg az első magyar koronavírusos beteget, miután azzal küldték haza a Lászlóból, hogy nincs semmi baja

Még szombaton jelentették be hivatalosan, hogy diagnosztizálták az ötödik magyarországi koronavírusos beteget, egy 70 éves, súlyos beteg férfit, aki az első magyar a hazai megbetegedettek közül. Azt is közölték, hogy a férfit a külföldön élő fia fertőzhette meg, aki február közepi hazalátogatása előtt Párizsban és Olaszországban is járt.



A fiú azonban azzal kereste meg az Indexet, hogy a hivatalos tájékoztatással szemben eleve nem járt Olaszországban, csak Franciaországban, de a sztoriban még ez a legkevésbé furcsa elem.

Az Indexet megkereső férfi ugyanis azt idézte fel, hogy miután február közepén több európai országban is járt, majd hazalátogatott, pár nappal később belázasodott és fájt a feje, ezért elment a háziorvoshoz. Miután megvizsgálta, közölte vele, hogy elképzelhető, hogy koronavírussal fertőzött, ezért azonnal menjen be taxival a Szent László kórházba és készítettesen tesztet.

A kórházban elmondása szerint védőfelszerelés nélkül fogadták a portán, majd ugyanígy vitték osztályról osztályra. Ahol végül megvizsgálták, immár védőfelszerelésben, ott elmondta, hogy étvágytalan, lázas, fájnak a végtagjai, de nem köhög és nem fáj a torka.

Ezután állítólag azt mondták neki, hogy valószínűleg nem koronavírusos, án ennek ellenére részletesen megvizsgálták, vért vettek tőle és kétszer is megröntgenezték a tüdejét. Végül azt mondták, hogy vírusfertőzése lehet, de hazaengedték. A férfi utólag már azt gondolja, hogy koronavírus-tesztet nem végeztek rajta.

A férfi édesapját három nappal ezen események előtt műtötték meg daganat miatt. Már akkor lázas volt, később köhögni kezdett. Több kórházi látogatás, vizsgálat és vérvétel után, amikor az idősebb férfi már majdnem két hete volt lázas, március 5-én erős légzési problémái támadtak és bekerült az intenzívre. A fia ekkor említette meg, hogy őt korábban itt a Lászlóban vizsgálták koronavírus-gyanúval, de elengedték. A szerinte ezen megdöbbent orvosok ezután tesztelhették le az apját, aki azóta nincs eszméleténél.

Az idős férfi feleségét két nappal később hívta fel a kórház azzal, hogy a férjéről kiderült, hogy koronavírusos, ezért ő menjen be, hogy karanténba helyezzék. A beszélgetést a nő félreérthette, mert bár küldtek érte mentőt, ő tömegközlekedéssel addigra bement a Lászlóba.