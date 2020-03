Megnyalta az ujját, miközben épp az jelentette be, hogy az embereknek nem szabad megérinteniük az arcukat a járvány miatt

A Daily Show című amerikai tévéműsor videóösszeállítása szemléletesen mutatja be, hogy mennyire nehéz levetkőzni az ember megszokott, öntudatlan mozdulatait. A videón ugyanis olyan hivatalos személyes láthatók, akik éppen kamerák kereszttüzében jelentik be, hogy aki el akarja kerülni a koronavírus-fertőzést, az ne nyúlkáljon többé a saját arcához. De miközben erről beszélnek, önfeledten piszkálják az arcukat, sőt akad, aki bemerészkedik a saját szájüregébe is közben.