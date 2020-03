Tesztelés nélkül elküldték a férfit, aki az operatív törzs szerint ezek után valószínűleg megfertőzte koronavírussal a szüleit

Valóban nem végeztek koronavírus-tesztet azon a férfin, akinek később súlyosan beteg édesapjánál és édesanyjánál is diagnosztizáltak a koronavírus-fertőzést, mondta a 444 kérdésére a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa.

Az operatív törzs korábban azt írta, hogy az idős férfit - aki hivatalosan az ötödik magyarországi koronavírusos beteg volt - „valószínűsíthetően a külföldön élő fia fertőzte meg, aki február közepén látogatta meg, előtte Olaszországban és Párizsban is járt”.

Az Indexnek nyilatkozott a beteg férfi fia, aki szerint őt a háziorvosa február 27-én beküldte a László Kórházban koronavírus gyanújával. A kórházban több vizsgálatot is végeztek rajta, vért is vettek tőle, aztán hazaküldték. Tesztet nem végeztek rajta.

Szlávik János főorvos kérdésünkre, hogyan fordulhat elő, hogy egy beteget koronavírus gyanújával beküldenek a László Kórházba, ott azonban nem végzik el rajta a tesztet, azt válaszolta, hogy a kollégái az akkor érvényes szakmai előírást és protokollt betartva bocsátotta el a férfit. Ennek oka, hogy a férfi olyan országból - Franciaország - érkezett, ahol akkor még nem volt súlyos a járvány, ezért nem végezték el a tesztet. (A közleményben még Olaszországot is említették, arról most már nem volt szó.)

Szlávik közölte, hogy 24 órán belül megváltoztatják az esetdefiníciót, ami alapján a magyar orvosok eljárnak egy-egy fertőzésgyanús beteggel szemben. Több ország is felkerül a listára, így aki onnan érkezik haza, és koronavírusos tüneteket produkál, azt letesztelik.

Szlávik ezért kéri, hogy jelentkezzen vizsgálatra az azóta Svédországban lévő férfi, hogy tisztán láthassanak az ügyben.

A László Kórházból teszt nélkül elbocsátott férfi apja intenzív osztályon fekszik. Őt február 24-én műtötték meg egy daganatos betegség miatt. Már akkor láza volt, de pár nappal a műtét után hazaengedték az idős férfit, akinek aztán jelentkeznie kellett a Szent László Kórházban, de nem koronavírus-gyanú miatt, hanem mert már tavaly óta ott kezelik krónikus betegségét.

Be is vitték a kórházba a 70 éves férfit, akit a hétvégi ügyeletes orvos megvizsgált, majd arra kérte őket, hogy hétfőn, azaz március 2-án menjenek vissza. Vissza is mentek, akkor már az idős férfi nagyon köhögött, de azt hitték, hogy a kemoterápia miatt, megvizsgálták újra, és azt kérték, március 5-én ismét jöjjenek vissza.

Március 5-én az idős férfi már majdnem két hete lázas volt, és nagyon erősen köhögött, alig kapott levegőt, járni is alig tudott. Akkor az orvosok arra gyanakodtak, hogy tüdőembóliája van, ezért azonnal az intenzívre vitték. Ekkor olvasónk megemlítette, hogy egyébként őt korábban koronavírus-gyanúval vizsgálták ugyanott, a Szent Lászlóban, de elengedték. „Az orvos ekkor teljesen ledöbbent, olvasónk édesapjánál valószínűleg ezután rendelték el a koronavírus-tesztet. Az idős férfi egyébként azóta már nincs eszméleténél” – mondta az Indexnek a korábban a László Kórházból elküldött fiú.

Két nappal később, szombaton felhívták az intenzíven fekvő férfi feleségét is, hogy mivel a kórházban fekvő férjéről kiderült, hogy koronavírusos, ezért neki is be kell mennie a kórházba, ahol karanténba fog kerülni. A 74 éves nő a tömegközlekedést használva bemenet a kórházba, az elvégzett tesztek az ő esetében is igazolták a koronavírust.

Szlávik az intenzíven fekvő férfiről azt mondta, hogy az ő állapota továbbra sem jó, a többi koronás beteg viszont jól van.