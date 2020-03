28 évig volt a halálsoron, hétfőn szabadon távozhatott

35 fogságban töltött év, két halálos ítélet és azután, hogy kétszer is legyőzte a rákot, végre szabadon távozhatott a börtönből Paul Hildwin – írja a Tampa Bay Times. Ahogy az mostanában egyre gyakoribb, az ő ügyében is egy DNS-vizsgálat hozott fordulatot, de még így sem volt egyszerű kihozni a börtönből. Ahova egyébként soha nem kellett volna bekerülnie.

Hildwin kálváriája úgy kezdődött, hogy kifogyott a benzin a kocsijából. Stoppolni kezdett, hogy valahogy eljusson a legközelebbi benzinkútig. Egy 42 éves, Vronzettie Cox nevű nő és barátja, William Haverty vették fel, akik aztán egész úton veszekedtek egymással. Négy nappal később a nő autóját az erdőben találták meg, meztelen holtteste a kocsi csomagtartójában volt. Egy pólóval megfojtották, és a nyomozók feltételezése szerint meg is erőszakolták.

A nyomozás során megtalálták Hildwinnél a nő gyűrűjét és kisrádióját, és megtudták azt is, hogy a férfi kilopott és beváltott egy 75 dollár értékű csekket Cox csekkönyvéből. Hildwin a hatóságoknak azt mondta, ezeket akkor vette el a nőtől, amikor az éppen heves vitát folytatott a barátjával, így rá senki sem figyelt. A helyszínen talált spermáról és testnedvekről a szakértők az ügy kezdetén azt mondták, Hildwiné lehet. Azt állították, a nyomokat egy úgynevezett nem szekrétor személy hagyta a helyszínen - ez azt jelenti, hogy olyasvalaki, akinek a testnedveiből nem mutatható ki a vércsoportja. Ez egy genetikailag determinált állapot, a népesség 20 százalékát érinti. A szakértők nemcsak azt állították, hogy ezek Hildwin testnedvei lehettek, de azt is, hogy nem tartozhattak a nő barátjához, William Havertyhez. Évtizedekkel később, a fejlettebb technológiának köszönhetően bebizonyosodott, hogy de igen, Havertyé voltak. A férfi addigra már 20 évet lehúzott börtönben különböző bűncselekményekért, köztük nemi erőszakért és pedofíliáért.

A tesztet nem önszorgalomból végezték el a hatóságok, hanem az ártatlanul elítéltek kiszabadításáért küzdő civil szervezet, az Innocent Project nevű civil szervezet nyomására.

Paul Hildwint először 1986-ban, Floridában mondták ki bűnösnek emberölés vádjában, ekkor halálra ítélték. 1995-ben aztán a floridai legfelsőbb bíróság megsemmisítette a férfi halálbüntetését, mert nyilvánvaló volt, milyen röhejesen sok hibát követtek el az eljárás során, és hogy még Hildwin ügyvédje sem képviselte tisztességesen ügyfelét a bíróságon. 2014-ben aztán a bűnösségét kimondó ítéletet is semmisnek nyilvánították az új, az Innocent Project által kiharcolt DNS-vizsgálat eredményének köszönhetően. Ez ugyanis, bár Hildwin ártatlanságát nem bizonyította, de azt igen, hogy a bűncselekmény helyszínén talált legfontosabb tárgyi bizonyíték egy másik személyhez köthető. Bár a férfi ellen ez alapján nem volt semmijük, ahelyett, hogy szabadon engedték volna, az egész ügyet újra akarták tárgyalni. De ezután egyre csak halasztódott a dolog, részben annak betudhatóan, hogy cserélődött Hildwin védőcsapata, illetve hogy a férfi egészsége megrogyott - kétszer is le kellett győznie a rákot. Közel hat év telt el.



Az újratárgyalásnak egyébként sok értelme nem lett volna. A tanúk közül sokan nem élnek már, aki meg él, nyilván nem emlékszik kristálytisztán a 35 évvel ezelőtti történésekre. A tárgyalások amúgy is kaotikusak voltak, és az esküdtek nem jutottak olyan rendkívül fontos információkhoz, mint például a nő egyik rokonának a vallomása, aki azt állította, együtt iszogatott vele - 12 órával azután az időpont után, amikor a nyomozók szerint a nő már halott volt.

Hétfőn, a bírósági meghallgatáson a bíró is arról beszélt, elég nehéz újratárgyalni egy 1985-ös ügyet úgy, hogy a kulcstanúk többsége halott. Nemrégiben elhunyt az a technikus is, aki a nyomok rögzítését végezte, ez szintén nem könnyítette meg a bíróság dolgát.

Paul Hildwin 2003-ban, még a halálsoron, kivégzésére várva. Fotó: HO/AP

A döntés végül az lett, hogy vádalkut kötöttek, de csak azért, mert jogilag ez volt az egyetlen értelmes megoldás. Bár Hildwin ügyvédje úgy érzi, simán nyertek volna, és ártatlannak mondták volna ki ügyfelét, a férfi végül elfogadta az ajánlatot, mely szerint bűnösnek vallja magát hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosság vádjában, cserébe felfüggesztett életfogytiglant kap örökre szóló próbaidővel. Ezután Hildwin - 35 fogságban töltött év után - szabadon távozhatott.

A meghallgatáson videós kapcsolat segítségével részt vettek Cox gyerekei is. „Florida állam cserbenhagyta a családom” - mondta az áldozat fia, Rodney. „Cserbenhagyták az anyám. Az állam bebizonyította, hogy nem képes eldönteni, hogy Paul bűnös vagy ártatlan. Biztos vagyok benne, hogy az állam érdekeit ez szolgálja, de senki másét nem, aki ennek az ügynek a szereplője volt.

Hildwin hétfő délelőtt 11-kor hagyta el a börtönt. Az első dolga az volt, hogy levette a cipőjét, és sétált egyet a füvön. Azt mondta, az volt a leghőbb vágya, hogy még egyszer érezhesse a füvet meztelen talpai alatt, mielőtt meghal.