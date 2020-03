A Földtől 390 fényévre van egy bolygó, amin vaseső hullik az égből

Vaseső hullik az égből egy távoli bolygón, a Földtől 390 fényévnyi távolságra.

A Genfi Egyetem tudósa, David Ehrenreich által vezetett nemzetközi kutatócsoport a Nature tudományos folyóiratban számolt be a Wasp-76b jelű bolygóról, ami a Halak csillagképben kering a csillaga körül, és közben az egyik oldala folyton a központi csillag felé fordul és több mint 2400 Celsius-fokos, míg a másik oldala 1000 fokkal hűvösebb.

A szélsőségesen nagy hőség miatt még fémek is elpárolognak a felszínéről. Az így elpárolgott vas is a légkörbe kerül, ahol felkapják azt az erős szelek, amiket a nappali és éjszakai oldal közötti nagy hőmérséklet-különbségek okoznak. A szelek elviszik a vasgőzt a kb. 1500 Celsius-fokos éjszakai oldalra, ahol kondenzálódik, és esőként lehullik. Az adatok szerint a szürkületi zónában, ami az „estének” feleltethető meg, van vasgőz, de a „reggeli” szürkületben nincs, eszerint az éjszakai oldalon hullik a vaseső – írja a Genfi Egyetem.

A felfedezést a kutatók az Európai Déli Obszervatóriumnak (ESO) a chilei Atacama-sivatagban lévő Nagyon Nagy Teleszkópjára (Very Large Telescope – VLT) szerelt új műszer, az Espresso (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) segítségével tették. Az Espressót a Genfi Egyetem egy nemzetközi kutatócsoporttal együttműködve fejlesztette ki. A tudósok eredetileg a Naphoz hasonló csillagok közelében kerestek exobolygókat (naprendszeren kívüli planétákat), de kiderült, hogy az új eszközzel a már ismert exobolygók tulajdonságai is alaposabban meghatározhatók. (MTI)