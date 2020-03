A Bloomberg számolt be róla, hogy az amerikai Council on Foreign Relations által péntekre New Yorkba tervezett, Üzlet a koronavírus idején néven futó konferenciát le kellett mondani. Igen, a koronavírus miatt: a betegség olyan ütemben terjed a városban, hogy minden hasonló rendezvényt lefújtak.

Fotó: SPENCER PLATT/AFP

Elmarad a városban többek között az éves autóshow is, ezt egyelőre augusztusra halasztották.