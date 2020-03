Budapestre idézik a Hableány-hajóbaleset dél-koreai túlélőit az ukrán hajóskapitány perében

Szerdán előkészítő üléssel kezdetét vette a Hableány-hajóbaleset okozásával vádolt Jurij C., 64 éves ukrán hajóskapitány büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Ő vezette a Viking Sigyn nevű szállodahajót, amikor az 2019. május 29-én ütközött a Hableány sétahajóval a Dunán a Margit-híd közelében, azonnal elsüllyesztve azt. A tragédia 27 halálos áldozatot követelt, egy - nagy valószínűséggel szintén halott - áldozatot még mindig keresnek a hatóságok. A Hableány 33 dél-koreai turistát szállított a baleset idején két fő magyar személyzettel, a hét túlélő mind dél-koreai állampolgár.

Nováki Miklós, a Fővárosi Főügyészség ügyésze képviseli a vádat Fotó: botost/444.hu

A tárgyalásnak helyet adó Fővárosi Törvényszék tárgyalótermében szerdán megjelent a vádlott hajóskapitány, aki jelenleg is Budapesten tartózkodik házi őrizetben. Arcát most először láthatták a sajtó képviselői, de megmutatni most sem tudjuk, Jurij C. ugyanis nem járult hozzá, hogy képek készüljenek róla.

A fotósoknak-operatőröknek erre nem is lett volna sok lehetősége, a sajtó képviselői ugyanis a koronavírus-veszélyre tekintettel csak egy külön, a tárgyalóteremnél jóval kisebb teremből, kivetítőn figyelhették a tárgyalást. A bíróság sajtószóvivője még a tárgyalás előtti sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, ilyen óvintézkedésekre az elkövetkező időszakban még más, nagyobb érdeklődésre számot tartó tárgyalások esetén is sor kerülhet.

Viking Sigyn ukrán kapitánya az ügyvédje mögött 2019. július 19-én. Fotó: STR/AFP

5 percre nem figyelt, emiatt nem is látta, hogy ütközni fognak

A tárgyalás a vád ismertetésével kezdődött.

Az ügyészség halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével, és és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntettével vádolja a hajóskapitányt,

akiről a vád elmondta: 2000 óta dolgozott a svájci Viking Hajózási Társaságnál, de 45 éve, 1975 óta van hajózási engedélye. A Duna budapesti szakaszát, ahol a baleset történt, is jól ismeri, ugyanis Budapest és Nürnberg között már három éve vezeti a társaság hajóit.

2019. május 29-én a Viking Sigyn kapitánya volt. A szállodahajóval a pesti part Akadémia utcai kikötőjétől indult el este 9 óra előtt nem sokkal, a németországi Passau felé. A vád szerint a kapitány ellenőrizte és rendben is találta a hajó műszaki állapotát, és 20:57-kor a szabályoknak megfelelően rádión bejelentkezett a Navinfó Budapesthez, és a vízi közlekedés itteni hivatalos nyelvén, németül tájékoztatást adott a hajó paramétereiről, műszaki állapotáról, az utasok és a személyzet számáról.

A vádirat szerint

zuhogó eső, éjszakai látási viszonyok, a magas vízállás, és sűrű személyforgalom jellemezte aznap este a közlekedés körülményeit,



ennek ellenére azonban 1000 méterre megfelelőek voltak a látási viszonyok,



így szabad szemmel - és a hajó műszaki berendezésein is - egyértelműen látható volt a Viking Sigyn előtt haladó Hableány sétahajó.

A Viking kapitánya balról akarta megelőzni a nála jóval lassabban haladó sétahajót, de ha odafigyel, észlelte volna, hogy ez a Hableány mozgása (annak iránya és sebessége) miatt nem lehetséges. Az ügyészség szakértői vélemények alapján azt állítja, le kellett volna lassítania a hajót 8 km/órás sebességre, és a Hableány mögött maradnia, amíg a Margit-híd felett - a megfelelő jelzések leadásával - meg nem előzheti azt.

A Clark Ádám úszódaru az elszállítást végzõ uszályra emeli a balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó roncsát 2019. június 11-én Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A kapitány azonban az ügyészség szerint mintegy 5 percig “személyében rejlő okokból nem a hajó vezetésére koncentrált”, ezért

nem észlelte a Hableány pozícióját,

nem csökkentette a hajó sebességét,

és nem kezdeményezte rádiókapcsolat felvételét a Hableány kapitányával.

A Viking Sigyn 21 óra után 5 perccel a jobb első hajólemezével nekiütközött a 8-9 km/órával haladó Hableánynak, és maga elé forgatta azt.

A 135 méteres szállodahajóhoz képest kicsi, körülbelül 30 méter hosszú városnéző hajó az ütközés következtében 30 másodperc alatt elsüllyedt, az rajta tartózkodó összes ember víz alá került.

A vád szerint azonban a Viking Sigyn kapitánya elmulasztotta azonnal értesíteni a budapesti nautikai személyzetet, és segítséget kérni a mentéshez az erre kijelölt 16-os rádiócsatornán. Ezt csak három-négy perccel az ütközés után 21 óra 8 perckor tette meg, akkor sem szabályosan, németül, hanem több nyelven, nem közölve minden fontos információt.

A Hableány vízben lévő utasait a Viking Sigyn két matróza, és az őket szintén észrevevő környéken tartózkodó hajók mentették ki a vízből.

Német Leóna, tanácselnök Fotó: botost/444.hu

A Hableány kapitánya is hibázott, de ez nem kapcsolódik szorosan a balesethez

A vádiratban szerepelnek információk a Hableány sétahajó kapitányával kapcsolatban is.

Ezek szerint ő is mulasztott, a hajózási hatóság ugyanis a Hableányon korábban műszaki berendezési hiányosságokat talált, amik miatt a hajóbizonyítványba bejegyeztette: egy fő matrózzal meg kell emelni a Hableány személyzetét.

Ezt azonban a hajót üzemeltető cég nem teljesítette, így a kapitány el sem indulhatott volna aznap a kikötőből, hiszen hiányzott egy fő a legénységből.

Az ügyészség azonban hangsúlyozta, mindez nem áll okozati összefüggésben a baleset bekövetkeztével.

Nem ismeri el a felelősségét

Az idős hajóskapitánynak a vád ismertetését követően lehetősége lett volna arra, hogy elismerje, amivel az ügyészség megvádolta. Ekkor véget is ért volna a per, és a bíróság azt a büntetést szabta volna ki Jurij C.-re, amit az ügyészség kért:

9 év letöltendő szabadságvesztést, és a kapitány 9 évre érvényes eltiltását a szakmájától.

Jurij C. azonban nem ismerte el bűnösségét egyik vádpontban sem, védőügyvédjével vitatja felelősségét a Hableány-hajóbalesetben.

Német Leóna tanácselnök kérdésére, hogy kíván-e a vallomást tenni, a vádlott ukrán tolmácsa segítségével azt mondta,

„még nem állok készen arra, hogy jelen pillanatban vallomást tegyek”.

A vádlott kapitányról egyébként kiderül, hogy veseproblémái adódtak az utóbbi időben, ezért orvosi kezelést kap Budapesten.

Személyesen is meghallgatnák a dél-koreai túlélőket

Beismerés hiányában így újabb tárgyalásokkal, és a vádpontok bizonyításával folytatódik tovább a per, amiben a bíróság a Hableány 7 kimentett, életben maradt dél-koreai utasát is meghallgatja majd tanúként.

A sértettek jogi képviselői jelezték, a tragédia egy éves évfordulójára, május 29-re Budapestre érkeznek a túlélők is egy megemlékezésre, ezért a bíróság akkorra ütemezte a meghallgatásukat.

Mécsest gyújt egy megemlékezõ a hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajó közelében a Margit hídnál 2019. június 2-án. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A szerdai előkészítő ülésre a koronavírus-járványra tekintettel nem utaztak ide a per dél-koreai sértettjei. A Hableány magyar személyzetének jogutódjait is ügyvédek képviselték az ülésen.

A vádlott hajóskapitány védője, Tóth M. Gábor jelezte: nem elégedett azzal a munkával, amit a nyomozó hatóságok és az ügyészség végeztek a vád megalapozására, és egy sor bizonyítási indítványt nyújtott be a bíróságnak.

A védelem szeretné, ha meghallgatna a bíróság többek között

további tanúkat, köztük a tragédia történtekor a Viking Sigyn fedélzetén tartózkodó utasokat és a baleset magyar áldozatainak hozzátartozóit,

igazságügyi szakértőket,

műszaki és informatikai szakértőket,

és új nautikai szakértőket.

Az áldozatok holttesteinek boncolását és orvosszakértői vizsgálatát is kérte, hogy el lehessen dönteni, az áldozatok közül kinek az életét lehetett volna tényleg megmenteni.

Tóth M. Gábor a tárgyaláson azt mondta, szerinte a történtekről előbb volt meg a koncepciója a nyomozó hatóságoknak, és ennek alátámasztására gyűjtöttek be adatokat, holott ennek épp fordítva kellene történnie.