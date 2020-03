Koronavírusos a brit kormány egészségügyi államtitkára

Nadine Dorries Fotó: Chris McAndrew / UK Parliament/Chris McAndrew / UK Parliament (Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0))

Az iráni után a brit politikai elitet is elérte a koronavírusjárvány: a brit egészségügyi és szociális minisztérium szóvivője megerősítette a londoni Times értesüléseit, mely szerint egyik államtitkáruk, Nadine Dorries Mid Bedfordshire-i parlamenti képviselő is koronavírusos.

A Times beszámolója szerint Dorries, az elmúlt héten "több száz emberrel találkozott a parlamentben, és részt vett a miniszterelnökség egy fogadásán is a miniszterelnök, Boris Johnson társaságában".

Dorrieson kívül vezető politikus csak Iránban fertőződött meg, ahol a járványban két iráni felső vezető már életét is vesztette. Az Egyesült Államokban is van némi aggodalom e téren, ott az amerikai konzervatívok éves konferenciáján vett részt egy fertőzött, emiatt több, a republikánus párt szélsőjobboldalához tartozó politikus is önként elkaranténozta magát otthonában. Steven Swinford, a Times újságírója a Twitteren mindezt azzal egészítette ki, hogy Dorries a múlt pénteken betegedett meg, pont, amikor koronavírus-ügyben intézkedett. Teljes erővel már csak szombaton jelentkeztek a tünetei, amikor pont a választókerületében járt.

Dorries közleményben reagált a hírre. Ebben megerősítette, hogy a tesztje pozitív lett. "Amint értesültem róla, minden ajánlott elővigyázatossági intézkedést megtettem, és otthonomban elkülönítettem magam. A közegészségügyi hatóság elkezdte a kontaktkutatást, a parlamenti hivatalom és minisztériumi főosztályom mindenben követi az ajánlásaikat" - írta. Később a Twitteren is reagált a hírekre, ott megköszönte a jókívánságokat. "Elég vacakul éreztem magam, de remélhetőleg a javán már túl vagyok. Inkább aggódom 84 éves édesanyámért, aki itthon maradt velem, és ma köhögni kezdett. Őt holnap tesztelik. Csak óvatosan, és mindenki mosson kezet" - írta.