Drámaian emelkedett Spanyolországban a járvány halottainak száma

Drámai beszámolót közölt a Corrierre della Sera a karantén alá vont Bergamóból. A város teljesen le van zárva, az utcák üresek, az üzletek többsége zárva van. Az egyik helyi bolt tulajdonosa azt mondta, most bezárnak, és azt remélik, hamarosan újra megnyithatnak. A helyzetet a második világháború utáni időszakhoz hasonlította.

A kórházak halottasházai túlzsúfoltak, de a városi temetőben is gondot okoz a halottak növekvő száma: a holttestek egy részét a templomban kénytelenek elhelyezni hamvasztás előtt. Hasonló a helyzet a közeli Zognóban, ahol olyan sokan halnak meg, hogy a pap úgy döntött, naponta csak egyszer harangoznak, különben egész nap az szólna.

Egy nap alatt csaknem megduplázódott Spanyolországban a koronavírusjárvány halálos áldozatainak száma. A hatóságok legfrissebb összesítése szerint szerdáról csütörtökre 47-ről 84-re nőtt a halálos áldozatok száma. Spanyolországban immár 2928 fertőzöttet tartanak nyilván, ennél csak óOlaszországban van több fertőzött Európában.

A rendkívüli helyzetre, illetve arra tekintettel, hogy már a kormány egyik minisztere is megfertőződött, két hétre berekesztették a parlamentet is.

Már Iphone helyett is maszkokat gyártanak

Szlovákia csütörtökön bejelentette, hogy lezárja határait a külföldiek előtt. Ennek részeként a nemzetközi reptereket is bezárják. A határellenőrzés újbóli bevezetése mellett minden iskolát, sport- és szabadidőközpontot bezárnak, a bevásárlóközpontok pedig csak hétköznap lesznek nyitva. Szlovákiában ezidáig 16 igazolt fertőzött esetet regisztráltak.

Felpörögtek a maszkgyárak Kínában. A South China Morning Post cikke szerint a kínai gyárak már napi százmillió darabot tudnak gyártani belőlük, ötször annyit, mint a járvány kitörése előtt. Ez ugyan jó hír, különös tekintettel arra, hogy ezek a gyárak immár a nemzetközi piacra is tudnak szállítani a kínai járványhelyzet enyhülésével. Ugyanakkor mindez arra is rávilágít, hogy milyen mértékben szorul rá a világ a kínai termelésre.

A lap beszámolója szerint a kínai termelés felfutása részben piaci alapú, de a kínai kormány támogatásokkal, kamatmentes hitelekkel és adócsökkentéssel is támogatja a gyártókat. Ennek részeként egyébként immár 2500 kínai vállalat, köztük vagy hétszáz technológiai cég kezdett maszkgyártásba - például az Iphone-okat összeszerelő Foxconn, de két kínai okostelefongyártó, a Xiaomi és az Oppo is.

A gazdaság is egyre inkább nyögi a járványt, New Yorkban csütörtökön újra nagy eséssel nyitott a tőzsde. Az irányadó Dow Jones index nyitáskor hat százalékot, az S&P 500 négy százalékot, a Nasdaq hét százalékot esett. További nagy fennakadásokat jelez előre a kereskedelemben, hogy az Amazon bejelentette, dolgozói korlátlanul vehetnek ki fizetés nélküli betegszabadságot. Fizetett betegszabadság csak azoknak jár, akik meg is fertőződtek a koronavírussal.