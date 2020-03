Egy olasz nővér szívhez szóló üzenetben tartja a lelket a világban

Világszerte ünneplik a bátor olasz nővért, Alessia Bonarit, aki inspiráló üzenetét az Instagramján tette közzé. Bonari lefotózta, milyen sebeket hagyott az arcán a védőfelszerelés, majd őszintén beszámolt a tapasztalatairól:

"Félek munkába menni. Félek attól, hogy a maszk nem takarja eléggé az arcomat, vagy hogy véletlenül hozzáértem magamhoz a piszkos kesztyűmmel. Vagy hogy a szemüvegem nem takarja eléggé a szememet. Fáradt a testem, mert a védőfelszerelések rosszak, a ruhámban izzadok, és ha egyszer beöltöztem, akkor hat órán át vécére se tudok menni, és inni se tudok. És fáradt a lelkem, ahogy a kollégáimé is, akik hetek óta ugyanebben a helyzetben vagyunk. De ez sem akadályozhatja meg, hogy elvégezzük a munkánkat, mint mindig. Továbbra is gondoskodni fogok a betegeimről, mert büszke vagyok a munkámra, és szeretem is" - írta posztjában, amit már több mint hétszázezren lájkoltak.





Dániában óvodától egyetemig minden oktatási intézményt bezárnak. Mette Frederiksen miniszterelnök szerint ennek ugyan "rendkívül súlyos következményei lesznek, de az alternatíva még rosszabb volt. Normál esetben a kormány nem vezetne be ilyen mélyreható lépéseket, mielőtt minden más lehetőséget kimerítene, de most rendkívüli helyzet van".



Ezt Írországban is meglépték, ott az iskolákat és az egyetemeket zárták be március 29-ig, egyben betiltották a száz fősnél nagyobb zárt téri és az 500 fősnél nagyobb szabadtéri rendezvényeket.

Spanyolországban a labdarúgó szövetség két hétre felfüggesztette az első osztályú bajnokságot is. Azután döntöttek így, hogy a Real Madrid karanténba zárta csapatát, miután a klub kosárcsapatának egy tagja is megfertőződött.

Indiában pedig megtiltották a belépést a külföldieknek, felfüggesztették a turistavízumok kiadását.

A McLaren csapata pedig visszalépett az ausztrál nagydíjtól, miután a csapat egyik tagja megfertőződött a vírussal. A csapat visszalépésével kétségessé vált, hogy egyáltalán megrendezik a versenyt.

A járvány már az űrkutatásra is hatással van. Az Európai Űrügynökség csütörtöki bejelentése szerint 2022 nyaráig elhalasztják az orosz Roszkozmosszal közös Marsmissziójukat, amely során egy Marsjáróval felszín alatti mintákat elemeztek volna a Földön kívüli élet nyomait kutatva. A döntést azzal indokolták, hogy még számos technikai problémát kellene megoldaniuk az indításig, ám ezt most nagyon megnehezítik az utazási korlátozások. És mert a marsi küldetéseket csak akkor érdemes útnak indítani, ha a Föld és a Mars megfelelő helyzetben van, legközelebb 2022-ben lesznek alkalmasak erre a körülmények.