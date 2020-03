Szlovákiában lezárják a reptereket, bezárják az iskolákat és rengeteg üzletet

Szlovákiában 16 koronavírus-fertőzött van, és csütörtök délután Peter Pellegrini bejelentette, hogy a kormányzati válságstáb drasztikus lépésekről döntött a vírus megakadályozásának érdekében.

Az Új Szó beszámolója szerint

bevezetik az ellenőrzést a határátkelőkön

lezárják mindhárom nemzetközi repülőteret

elrendelik a kötelező 14 napos karantént minden külföldről érkezőnek

bezárják az összes iskolát és óvodát minimum 14 napra

bezárják az összes aquaparkot és síközpontot

bezárják a szociális és kulturális intérményeket

bezárják a szórakozóhelyeket

korlátozzák a nemzetközi vonat- és buszközlekedést

A nemzetközi teherforgalmat nem korlátozzák. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy több millió részecske- és porszűrővel ellátott maszkkal rendelkeznek, és a szájmaszkokat ingyen fogják osztogatni az embereknek.

Ezen kívül az országban csökkentik a hivatalok nyitvatartási idejét, és péntektől az éjszakai bárok, szórakozóhelyek is bezárják. A kormány azt kéri az emberektől, hogy csak akkor menjenek boltba, ha valamire valóban szükségük van, a shoppingolást most hanyagolják. A kormány tájékoztatása szerint az élelmiszerüzleteken kívül szinte minden más be fog zárni, így például a konditermek is.

A zárvatartást 14 napra rendelik el, és hétfőn lép majd hatályba. Az iskolák bezárása miatt el fogják halasztani az érettségiket, legalább két héttel.