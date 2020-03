Karantén alá vont két tiroli területet az osztrák kormány

Az osztrák kormány pénteken újabb korlátozásokat jelentett be a koronavírus miatt: karantén alá vette az ország Tirolban fekvő Paznaun-völgyet és Sankt Anton am Arlberg települést. Ezen az országban felül hétfőtől minden olyan üzletnek zárva kell maradnia, ami nem az alapellátást szolgálja. Így az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok, posták, benzinkutak és az állateledel boltok nyitva maradhatnak.

Jövő héttől az éttermeknek, kocsmáknak és kávézóknak délután 3-kor be kell zárniuk. A svájci határon határellenőrzést vezetnek be. Egyúttal a légiközlekedést is korlátozzák: Franciaországba, Svájcba és Spanyolországba nem indítanak járatokat.

Az osztrák egészségügyi minisztérium péntek reggeli közlése szerint az országban 422 koronavírusos esetet találtak, hatan pedig már meggyógyultak. Egy 69 éves férfi Bécsben viszont meghalt a fertőzés miatt. (Spiegel/Die Presse)