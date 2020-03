Karanténban a román kormány, és már lengyel halottja is van a járványnak

Házi karanténba kerül a román kormány valamennyi minisztere, és a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezető testületének minden tagja, miután a párt egyik szenátorát, aki az elmúlt napokban részt vett a párt politikai döntéshozatalában, koronavírus-fertőzöttnek találták.

Lengyelországban péntekre a csütörtöki 47-ről 58-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Csütörtökön meghalt Poznanban az első koronavírusos beteg, egy 57 éves nő.

Szükségállapotot hirdettek Észtországban a koronavírusjárvány terjedése miatt, egyelőre május 1-ig. Hétfőtől bezárják az iskolákat és egyéb oktatási létesítményeket, ezek távoktatásra térnek át. Emellett törlik a nyilvános rendezvényeket, ellenőrzést vezetnek be a határokon, reptereken, kikötőkben. Május 1-ig bezárják a múzeumokat és mozikat, a könyvtárak korlátozottan lesznek nyitva. A kulturális és sporteseményeket lemondják, megtiltják a szociális intézmények, kórházak, börtönök látogatását. "A kormány számára elsődleges fontosságú az észt emberek egészségének megóvása a jelenlegi helyzetben" - mondta Jüri Ratas miniszterelnök, aki szerint "a szükségállapot elkerülhetetlen ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban felvegyük a harcot a koronavírus terjedésével".

Pénteken már Németországban is az iskolák bezárásáról határoztak. Németországban a napközbeni gyermekellátás és az oktatás tartományi hatáskörben van. Országos zárásról még nem döntöttek Angela Merkel és a tartományi kormányfők csütörtöki tanácskozásán, de várhatóan hamarosan az egész országban szünetelni fog majd az oktatás. Egyelőre Bajorországban, Berlinben, Alsó-Szászországban és a Saar-vidéken zárták be az iskolákat.

Emellett Bajorországban az idősek bentlakásos otthonaiban, a kórházakban és a fogyatékkal élőket ellátó intézményekben látogatási tilalmat vezettek be.

A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) legutóbbi, csütörtök esti adatai alapján 2369 koronavírus-fertőzést tartottak nyilván Németországban. Ez csaknem ezer esettel több az egy nappal korábbi 1542-nél, és az eddigi legnagyobb napi emelkedés a járvány kezdete óta.

Ausztriában a szövetségi kormány csütörtök este látogatási tilalmat rendelt el a kórházakban és az idősotthonokban; ezzel egy időben az utazási figyelmeztetéseket is szigorították. Sebastian Kurz kancellár emellett bejelentette, hogy a 14 év alatti gyermeket nevelő szülők akár három hét rendkívüli szabadságot is kaphatnak, de erről a munkáltató dönthet. A szabadság engedélyezése esetén az osztrák állam a következő hetekben egészen húsvétig átvállalja a bérköltségek egyharmadát.

Portugáliában a kormány elrendelte az ország összes oktatási intézményének bezárását a jövő héttől április 9-éig, függetlenül attól, hogy állami vagy magánintézményekről van.

Ráfázott a koronavírusjárványra a calabriai maffia, a 'ndrangheta egyik capója: a csendőrök megtalálták a búvóhelyét, mert a kihalt utcákon könnyen le tudták követni a főnöknek ellátmányt szállító embert.

Kína után Nepál is lezárta a Himalája csúcsait, köztük a Mount Everestet is a tavaszi mászószezonra, hogy megakadályozza a koronavírusjárvány terjedését. A nepáli kormányszóvivő tájékoztatása szerint a májusig tartó főszezonra tervezett összes expedíciót lefújták. Az országban egyelőre csak egy megerősített koronavírus-fertőzött van, egy Kínában tanuló diák, aki hazalátogatott. Mindeddig 450 embert teszteltek koronavírus-fertőzés gyanújával.

Egyre több országban korlátozzák az Európából érkezők belépését. Egy nappal az Egyesült Államok hasonló döntése után Argentína, Bolívia, Paraguay, Peru, Costa Rica és Honduras is így döntött. Mexikó viszont közölte, hogy nem tervezi korlátozni a külföldi turisták belépését az országba.

Szaúd-Arábia is korlátozta az európai polgárok belépését. A kenyai egészségügyi miniszter bejelentette, hogy Kenyában is van már halálos áldozata a járványnak. Mutahi Kagwe újságíróknak azt mondta, a nő az Egyesült Államokból tért vissza Kenyába Londonon keresztül. A járvány megjelent Ghánában és Gabonban is.

Dél-Koreában a korábbiaknál kevesebb jelentés érkezett új fertőzöttekről, egészségügyi tisztségviselők azonban óvatosságra intenek. Az ázsiai ország 10 új fertőzöttről számolt be, köztük egy francia állampolgárról, aki hétfőn érkezett Dél-Koreába. A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) adatai szerint az országban jelenleg összesen 7979 fertőzött van. (Via MTI)