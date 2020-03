Koronavírusos lett a kanadai miniszterelnök neje

Justin és Sophie Grégoire Trudeau egy 2018 júniusában készült felvételen. Fotó: GEOFF ROBINS/AFP

Pozitív lett Sophie Grégoire Trudeau, a kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau nejének a koronavírustesztje. Sophie Grégoire szerda este enyhébb tüneteket kezdett mutatni, miután nemrég hazatért egy brit rendezvényről. Férjével, a miniszterelnökkel közösen ezért már csütörtökön önként elkülönítették magukat, döntésüket a teszt igazolta.

A kanadai kormány tájékoztatása szerint Trudeau az önkarantén ellenére is munkában marad. "A miniszterelnök jó egészségnek örvend, nincsenek tünetei. A doktorok tanácsára elővigyázatosságból 14 napra elkülönítette magát, de teljes mértékben ellátja feladatait, és pénteken szólni fog a kanadaiakhoz" - közölte a hivatala.

Az is kiderült, hogy mivel maga a miniszterelnök nem mutat tüneteket, őt nem tesztelték, és egyelőre nem is fogják.

A járvány már több vezető politikust is elért a világban, Nagy-Britanniában is van fertőzött kormánytag - Iránban pedig halálos áldozat is van a felső vezetők körében -, de Trudeau az eddigi legmagasabb rangú vezető, aki a koronavírusjárvány miatt kénytelen volt elkülöníteni magát.