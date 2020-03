Talán kaphatunk védőfelszerelést Németországból

Németország hamarosan dönthet arról, hogy kivételt tesznek-e Magyarországgal a védőfelszerelések exportjára vonatkozó tilalom alól, és leszállítják a korábban megrendelt felszereléseket, jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A koronavírusjárvány elleni védekezés részeként az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ajánlásban fordult a gyógyszertárakhoz, amelyben azt kérik, hogy a patikákban egyszerre csak annyi beteg tartózkodjon, ahány gyógyszerkiadó ablak működik. Az országos tisztifőgyógyszerész szerint amennyiben a járványügyi helyzet indokolja, a patikáknak mérlegelniük kell a kiadó ablakon keresztüli gyógyszerkiadást is.

Az ajánlás szerint be kell szedni a patikákban a vények aláírására kihelyezett tollakat, a kihelyezett vizet és poharakat, gyógyszertári szórólapokat és újságokat, illetve ha van, a gyereksarokban levő tárgyakat.

Továbbra is téma az iskolák bezárása, amit a kormány ezidáig indokolatlannak tartott. A Pedagógusok Szakszervezete pénteken közleményben tudatta az MTI-vel, hogy ők továbbra is az oktatási intézmények mielőbbi bezárását követelik. A szakszervezet szerint az sem igaz, hogy az iskolabezárás feltétlenül a tanév végét jelentené, hiszen a köznevelésről szóló törvény, illetve az idei tanév rendjét szabályozó rendelet több lehetőséget is kínál az elmaradt tanítási napok pótlására. A törvény szerint akár hatnapos is lehet egy tanítási hét, amikor pótolni lehet az elmaradt tananyagot.

Egyben jelezték azt is, hogy nem fogadják el Orbán Viktor mai állítását, mely szerint a tanárok az iskolabezárás idejére nem kaphatnának juttatást. Orbán péntek reggeli interjújában állította, hogy az iskolabezárások esetén a tanárok fizetés nélküli szabadságra kényszerülnének.

A járvány más munkajogi kérdéseket is felvet. A BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írja, célszerű lenne a Munka Törvénykönyvének határozott időre szóló módosítása, akár rendeleti úton is. Mint írják, azok a munkavállalók, akik járványügyi megfigyelés alá, vagyis házi karanténba kerülnek, a jog szerint nem számítanak keresőképtelennek, így nem jár nekik táppénz. Így vagy fizetett szabadságot vesznek ki, vagy elesnek a munkabérüktől. Ugyanez vonatkozik azokra a szülőkre is, akiknek azért kell otthon maradniuk, mert a gyermekük iskolája bezár. (Via MTI)