Két hét múlva 50-60 ezer fertőzött is lehet a Magyar Orvosi Kamara szerint, védőfelszelést és vírusteszteket kérnek a kormánytól

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) oldalán jelent meg egy 11 pontból álló javaslatcsomag a kormány számára, az orvosok több kérdésben is nagyon mást szeretnének, mint ahogy a kormány eddig eljárt a járvány kezelésénél.

„Az ismertté vált esetek száma alapján a járvány Magyarországon már a gyors kibontakozás szakaszában van, és a fertőzött, de még nem azonosított betegek száma már akár az 1 000 főt is elérheti. Ez a szám egy hét múlva az epidemiológiai statisztikai modellek alapján a 7-8 ezer, két hét múlva akár 50 – 60 ezer is lehet.”



Az egyik legfontosabb különbség az eddigi eljáráshoz képest, hogy a MOK azt kéri, legyen az orvosok és kórházak belátására bízva, hogy kit tesztelnek, ma ezt lényegében a kormány dönti el. Azt is szeretnék, ha jutna elég védőfelszerelés az orvosoknak, és azt is, hogy mindig végezzenek tesztet azokon, akik kapcsolatba kerültek fertőzőtekkel, ezt most még azoknak az egészségügyi dolgozóknak sem engedik, akik részt vettek koronavírussal fertőzött betegek ápolásában.

Az orvosok a következő dolgokat kérik a kormánytól: