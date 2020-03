Egész Ausztriában kijárási korlátozásokat vezetnek be

Sebastian Kurz osztrák kancellár kijárási korlátozásokat jelentett be Ausztria egész területére. Hétfőtől csak három okból hagyhatja el bárki a házát vagy lakását:

ha halaszthatatlan munkája van;

ha élelmiszert kell vásárolnia vagy más hasonlóan sürgős beszerzést intéznie;

ha valaki másnak segítségre van szüksége, és oda indul.

Csak egyedül lehet utcára menni, vagy legfeljebb olyannal akivel együtt is lakik az illető.

Kurz szerint a rendőrség ellenőrizni fogja a köztereket, és a nagyobb csoportosulásokat arra fogják kérni, hogy oszoljanak fel – írja a Krone.



Spanyolországban – ahol már az olaszországinál is súlyosabbnak tűnik a helyzet – szintén kiürültek a tereket, ott is hasonlóan szigorú korlátozásokat vezettek be, hogy útját állják a koronavírus további terjedésének – írja a Reuters.

Franciaország elővigyázatosságból csökkenti a repülőgépek, a vasút és a távolsági autóbusz közlekedését a városok között – írja a Guardian.

Csehországban is teljes karantént jelentett be Andrej Babis miniszterelnök. A cseh egészségügyi miniszter szerint 214 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, egy nap alatt 25-tel nőtt a számuk – írja a BBC.

Közép-Ázsiában is romlik a helyzet

A 34 milliós Üzbegisztánban az első ismert fertőzött franciaországi látogatásról tért vissza nemrég hazájába – közölte az üzbég egészségügyi minisztérium. A kormány egyúttal elrendelte az iskolák bezárását hétfőtől kezdődően 3 hétre, és lemondták az összes rendezvényt. Az üzbég állami légitársaság törli vagy ritkítja Nyugat-Európába és Ázsiába tervezett járatait április végéig. Lezárták a határokat az autós forgalom elől, és hamarosan a vasúti közlekedésre vonatkozóan is hasonló rendelkezést léptetnek életbe.

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök vészhelyzetet hirdetett. A rendelete értelmében a diplomatákon és a kormányzati engedéllyel rendelkező személyeken kívül senki nem léphet be az országba, illetve távozhat onnan. Kazahsztánban nyolc koronavírus-fertőzöttet tartanak számon.

Kirgizisztánban is bezárnak az iskolák hétfőtől három hétre, bár az országban a hatóságok még nem tudnak fertőzöttről – írja az MTI.