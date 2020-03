Észak-Olaszországban, Lombardiában talán a legsúlyosabb most a járványhelyzet az egész világon. A BBC most bemutatott egy videót, amin egy helyi újság halálozási rovatát lapozza végig valaki február 9-én, amikor Európában még nem tombolt a koronajárvány, és március 13-án, most pénteken. Annyira rossz a helyzet, hogy halálhíreken kívül alig fér valami az újság mostani számába.