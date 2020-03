RTL Klub: Feszült a hangulat a Szent László kórház karanténjában

Feszült a hangulat a Szent László Kórházban kialakított karanténban, ahol a bentlévők sérelmezik, hogy az újonnan beszállítottakat is a szobájukban helyezik el, akik akár meg is fertőzhetik őket, számolt be az RTL Klub Híradója vasárnap este. A csatornának közben a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke elmondta,

információik szerint legalább harminc egészségügyi dolgozó kerülhetett már karanténba, mert koronavírusos beteget ápolt megfelelő védőfelszerelések nélkül.

Soós Adriana szerint az ő kiesésük is tovább terheli az amúgy is túlterhelt ellátórendszert.

Egy szintén a Szent Lászlóban karanténba zárt lány elmondta az RTL Klubnak, hogy az a legnehezebb, hogy sokféle információ kering odabent. Volt orvos, aki azt mondta neki, hogy ha három negatív tesztet produkál, kiengedik, más szerint viszont már két teszt után kiengedik.

Igaz, eddig egyetlen egyszer tesztelték.

Hozzátette: jobban sajnálja a nővéreket, mint magát, hiszen ők folyamatos stressz alatt kénytelenek dolgozni.