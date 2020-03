Idris Elba koronavírusos

A filmsztár Twitteren jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje. Mint közölte, jól van, nincsenek tünetei, és már akkor elkülönítette magát, amikor múlt pénteken megtudta, hogy fertőzött lehet. A hétvégén tesztet is csináltatott, annak eredményét kapta meg hétfő délelőtt.

Elba hangsúlyozta, hogy ez komoly dolog, itt az ideje, hogy komolyan gondoljunk a távolságtartásra meg a gyakori kézmosásra, és hogy azok is terjeszthetik a vírust, akik nem mutatnak még tüneteket.

A videós bejelentkezésen felbukkan a felesége, Sabrina Dhowre is, aki jól van, és akit még nem teszteltek. Beszélt arról is, hogy egy nagyon megosztott világban élünk, de most a szolidaritás ideje van itt, és gondolnunk kell másokra is.

A brit színész előtt már Tom Hanks és felesége, Rita Wilson közölte, hogy koronavírusosak Hollywoodból.