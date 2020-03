"Az élelmiszerellátás minden településen biztonságos marad"

Nagyobb mennyiségben rendeltek fertőtlenítő- és tisztítószerekből az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalkozásai, köztük a legnagyobb magyarországi élelmiszerláncok és drogériák, mint az Aldi, a Lidl, az Auchan, a Spar, a Tesco, a dm és a Rossmann, írta közleményében a szövetség.

Közleményükben arra kérték vásárlóikat, hogy

lehetőleg egyedül, csúcsidőn kívül vásároljanak;

az üzletekben tartsanak észszerű távolságot minden személytől;

ügyeljenek mindannyian a higiéniai ajánlásokra.

Azt írják, hogy a tagvállalkozásaik a biztonságos élelmiszerellátáson túl olyan árucikkek ellátására is figyelnek, mint a babaápolási, informatikai és barkács-termékek, tekintettel a most bevezetendő digitális tanrendre, otthoni munkavégzésre, illetve arra, hogy a karantén alatt is meg lehessen javítani a kisebb meghibásodásokat a ház körül.

A dolgozóik védelmében növelték a szünetkiadások rugalmasságát, hogy biztosítani tudják dolgozóknak a gyakoribb kézmosás lehetőségét.

"Az élelmiszerellátás és a legalapvetőbb termékek ellátása minden településen biztonságos marad, ezen dolgozunk mindannyian" - írták.