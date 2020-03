Cudar hideg jön

Búcsút mondhatunk a szép tavaszi időnek, ami talán nem is akkora baj, mert karantén idején legalább nem csalogat minket a napsütés egy kis sétára. Szombaton erős lehűlést okozó hidegfront érkezik éjszakai mínuszokkal és napközbeni 5-6 fokkal, írja az idokep.hu.

A front átvonulását többfelé kísérheti eső, zápor, a déli országrészekben még mennydörgés is várható. Egyre többfelé feltámad majd a szél is, nyugaton és északkeleten viharos lökések lehetnek. Vasárnap és hétfőn már csapadék nem várható, az erős széllökések viszont továbbra is maradnak.

A mintegy 15 fokos lehűlés oka, hogy a kontinens felett lévő anticiklon utat nyitott a sarki levegőnek, ami most a Kárpát-medencébe is beáramlik.