Hiába a repjegy, nem tud hazajönni a koronavírus miatt bezáródó Fülöp-szigetekről két magyar turistalány

Képtelen hazajutni Budapestre két fiatal magyar lány, akik a Fülöp-szigeteken fejezték be idő előtt a nyaralásukat a koronavírus-járvány miatt.

Még február 26-án érkeztek a délkelet-ázsiai szigetországba, amikor még semmilyen járványügyi intézkedés nem tiltotta a beutazásukat, sőt, belföldi,szigetek közti járattal is gond nélkül repültek. Nyaralásuknak március 23-án lett volna vége, eddigre volt jegyük a Qatar Airways egyik Dohába tartó járatára, ahonnan egy átszállással jutottak volna Bécsbe, majd onnan haza, Budapestre.

Csakhogy március 15-én éjféltől a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya járványügyi zárlat alá helyezte Manilát, az ország fővárosát, ahonnan az eddig regisztrált koronavírusos fertőzöttek nagy része származik. A lányok gépe innen indulna, ők azonban nagy valószínűséggel nem lehetnek rajta, ugyanis a zárlat miatt lehetetlen bejutniuk a városba.

A két lány most Cebu szigetén van, ezen található annak a három repülőtérnek az egyike, amelyek bonyolítanak nemzetközi járatforgalmat az országban. Ide sem volt egyszerű eljutniuk, a járvány elleni intézkedésként ugyanis a kormány korlátozza a belföldi (légi, vízi, szárazföldi) utasforgalmat is.

Ma éjféltől azonban ezt a repülőteret is lezárják a fülöp-szigeteki hatóságok.

A lányok utolsó esélye tegnap lett volna még valamilyen nemzetközi járatra felszállni, ez azonban azért szállt el, mert egyszerre annyi turista szeretne hazajutni a fokozatosan járványügyi zárlat alá kerülő szigetországból, hogy a lányok egész nap sorban álltak, mégis képtelenek voltak információhoz jutni a reptéren, milyen lehetőségeik vannak a továbbutazásra.

„A hétfői napot a reptéren töltöttük, sorban állva az infopultnál, de nagyjából kétszázan voltak előttünk, nem kerültünk sorra nyitvatartási időben”



- mondta a 444-nek az egyik érintett, hozzátéve: a járványhelyzet miatt a repülőtér terminálja is csak este 8 óráig tartott nyitva, ezért szállást is kellett keríteniük az éjszakára.

Ebben ugyan segített nekik a Manilában működő magyar nagykövetség, ami online tartja velük a kapcsolatot, azt azonban nem tudták nekik megmondani, mire számíthatnak most, hogy a szigeten ragadtak.

„Félő, hogy akár 2-3 hónapra is itt ragadunk” - mondta a 444-nek egyikük.

Hozzátette, arról ő is hallott, hogy a járvány miatt korábban lezárt kínai Vuhanban rekedt magyarokat a magyar állam kezdeményezésére különjárat szállította haza Budapestre.



Arról azonban, hogy más országokban rekedt magyaroknak segítenek-e majd így hazajutni, a nagykövetségen sem tudtak nekik biztosat mondani.

Közben a két lány pénze rohamosan fogy. Az eredetileg hazaútra vásárolt jegyük árát sem biztos, hogy egyáltalán visszakapják, hisz a járatot nem törölték, csak ők nem tudnak feljutni rá. Közben pedig költeniük kell a szállásra, és ha sikerül foglalniuk, az új jegyekre is.

„Csak az a nagyon ironikus, hogy az itteni kormány egyértelműen megmondta, szeretnék, ha a külföldi turisták minél előbb hazatérnének, hogy ne terheljék az ország egészségügyi rendszerét a járvány idején” - mondta az egyik érintett lány, aki szerint ezt a folyamatot húzza most keresztül a reptérzár és a légitársaságok járattörlési hulláma.



Az évente óriási turistaforgalmat bonyolító Fülöp-szigetekről a napokban minden, még ott tartózkodó nyaraló egyszerre próbál hazajutni. A lányok kálváriájuk során találkoztak már más magyar és európai turistákkal is, akik hasonló cipőben járnak.

Megkérdeztük a Fülöp-szigeteki Köztársaságban működő magyar külképviseletet, pontosan hány magyarról tudnak, aki még most is az országban tartózkodik, és azt is, milyen segítséget várhatnak a nagykövetségtől arra az esetre, ha nem tudják a teljes járványügyi zárlat elhagyni az országot.

A Külügyminisztériumnál pedig arra kérdeztünk rá, világszerte hány magyar van most hasonló helyzetben, és terveznek-e a értük a vuhani magyarokéhoz hasonló különjáratot indítani azokba az országokba, ahonnan ellehetetlenült a hazautazásuk.

Egy ilyen példáról van már tudomásunk. Egyik olvasónkon keresztül jutott el hozzánk a magyar külügy Peruban, Limában rekedt magyaroknak küldött levele, amiben azt közlik:

egy „mentesítő járat” indításán dolgoznak épp, hogy hazajuttassák a koronavírus-helyzet miatt az országban rekedt körülbelül 100-150 magyar állampolgárt.

Amint válaszokat kaptunk kérdéseinkre, cikkünket frissítjük.